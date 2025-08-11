https://ria.ru/20250811/frs-2034685979.html

Bloomberg узнал имена трех главных кандидатов на пост главы ФРС

Bloomberg узнал имена трех главных кандидатов на пост главы ФРС - РИА Новости, 11.08.2025

Bloomberg узнал имена трех главных кандидатов на пост главы ФРС

Белый дом рассматривает двух заместителей главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман и Филипа Джефферсона, а также руководителя Федерального... РИА Новости, 11.08.2025

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Белый дом рассматривает двух заместителей главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман и Филипа Джефферсона, а также руководителя Федерального резервного банка Далласа Лори Логан в качестве главных кандидатов в кресло председателя ФРС, сообщили Блумберг представители американской администрации. "Министр финансов Скотт Бессент, который руководит поиском, в ближайшие недели проведет собеседования с другими кандидатами… Ожидается, что президент (США Дональд Трамп - ред.) сделает окончательное заявление этой осенью", - говорится в публикации.По данным собеседников агентства, среди альтернативных вариантов также рассматриваются директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, член совета управляющих ФРС Кристовер Уоллер, экономист Марк Самерлин, а также бывшие представители Федрезерва Кевин Уорш и Джеймс Буллард. При этом отмечается, что выдвижении любых кандидатур, которые не входят в руководство ФРС, потребует от Белого дома получить дополнительное одобрение со стороны сената. "Возможности Трампа по замене Пауэлла могут оказаться более ограниченными, чем обычно. Председатель ФРС покидает центральный банк по истечении срока своих полномочий. Но Пауэлл отказался сообщить, покинет ли он пост в мае (2026 года - ред.). Если он захочет, то может остаться на посту управляющего до 2028-го", - указывается материале.

