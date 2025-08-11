https://ria.ru/20250811/flot-2034633202.html
В России подготовят стратегию обновления научного флота
россия
николай патрушев
владимир путин
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Единую долгосрочную программу морских научных экспедиций сформируют в России по решению президента РФ Владимира Путина и подготовят стратегию обновления отечественного научного флота, сообщил в интервью "Российской газете" помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Путин поручил принять меры по актуализации целей исследований и внедрению их результатов для создания современных образцов морской техники, отметил Патрушев в интервью "Российской газете". "Также главой государства принято решение сформировать единую долгосрочную программу морских научных экспедиционных исследований и подготовить стратегию обновления научного флота", - сказал Патрушев.
