https://ria.ru/20250811/flot-2034633202.html

В России подготовят стратегию обновления научного флота

В России подготовят стратегию обновления научного флота - РИА Новости, 11.08.2025

В России подготовят стратегию обновления научного флота

Единую долгосрочную программу морских научных экспедиций сформируют в России по решению президента РФ Владимира Путина и подготовят стратегию обновления... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T17:06:00+03:00

2025-08-11T17:06:00+03:00

2025-08-11T17:06:00+03:00

россия

николай патрушев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Единую долгосрочную программу морских научных экспедиций сформируют в России по решению президента РФ Владимира Путина и подготовят стратегию обновления отечественного научного флота, сообщил в интервью "Российской газете" помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Путин поручил принять меры по актуализации целей исследований и внедрению их результатов для создания современных образцов морской техники, отметил Патрушев в интервью "Российской газете". "Также главой государства принято решение сформировать единую долгосрочную программу морских научных экспедиционных исследований и подготовить стратегию обновления научного флота", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20250811/putin-2034631730.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, николай патрушев, владимир путин