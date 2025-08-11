В России подготовят стратегию обновления научного флота

Рейтинг@Mail.ru
17:06 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Единую долгосрочную программу морских научных экспедиций сформируют в России по решению президента РФ Владимира Путина и подготовят стратегию обновления отечественного научного флота, сообщил в интервью "Российской газете" помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Путин поручил принять меры по актуализации целей исследований и внедрению их результатов для создания современных образцов морской техники, отметил Патрушев в интервью "Российской газете". "Также главой государства принято решение сформировать единую долгосрочную программу морских научных экспедиционных исследований и подготовить стратегию обновления научного флота", - сказал Патрушев.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Единую долгосрочную программу морских научных экспедиций сформируют в России по решению президента РФ Владимира Путина и подготовят стратегию обновления отечественного научного флота, сообщил в интервью "Российской газете" помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Путин поручил принять меры по актуализации целей исследований и внедрению их результатов для создания современных образцов морской техники, отметил Патрушев в интервью "Российской газете".
«
"Также главой государства принято решение сформировать единую долгосрочную программу морских научных экспедиционных исследований и подготовить стратегию обновления научного флота", - сказал Патрушев.
