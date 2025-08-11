https://ria.ru/20250811/fbr-2034485499.html

ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона, сообщили WP

ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона, сообщили WP - РИА Новости, 11.08.2025

ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона, сообщили WP

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задействовало до 120 своих агентов для оказания помощи вашингтонской полиции в борьбе с преступностью в американской... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T00:33:00+03:00

2025-08-11T00:33:00+03:00

2025-08-11T00:33:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e614dbde3ccaebe015e18870d7ad57eb.jpg

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США задействовало до 120 своих агентов для оказания помощи вашингтонской полиции в борьбе с преступностью в американской столице, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. По информации издания, администрация Трампа недавно поручила привлечь до 120 агентов, в основном из вашингтонского отделения ФБР, для работы в ночные смены в течение как минимум одной недели вместе с полицией округа Колумбия и другими федеральными правоохранительными органами в городе. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о проведении в понедельник пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы столицы. В четверг американский лидер заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250808/tramp-2034074683.html

https://ria.ru/20250809/kolumbiya-2034367109.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, фбр