https://ria.ru/20250811/fbr-2034485499.html
ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона, сообщили WP
ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона, сообщили WP - РИА Новости, 11.08.2025
ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона, сообщили WP
Федеральное бюро расследований (ФБР) США задействовало до 120 своих агентов для оказания помощи вашингтонской полиции в борьбе с преступностью в американской... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T00:33:00+03:00
2025-08-11T00:33:00+03:00
2025-08-11T00:33:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e614dbde3ccaebe015e18870d7ad57eb.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США задействовало до 120 своих агентов для оказания помощи вашингтонской полиции в борьбе с преступностью в американской столице, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. По информации издания, администрация Трампа недавно поручила привлечь до 120 агентов, в основном из вашингтонского отделения ФБР, для работы в ночные смены в течение как минимум одной недели вместе с полицией округа Колумбия и другими федеральными правоохранительными органами в городе. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о проведении в понедельник пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы столицы. В четверг американский лидер заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250808/tramp-2034074683.html
https://ria.ru/20250809/kolumbiya-2034367109.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7137c8d9caa6122ff5f96b4ffaa50ffb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР
ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона, сообщили WP
WP: ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона