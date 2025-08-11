https://ria.ru/20250811/evropa-2034529636.html
У Европы недостаточно сил для поддержки Киева, пишет Times
У Европы недостаточно сил для поддержки Киева, пишет Times - РИА Новости, 11.08.2025
У Европы недостаточно сил для поддержки Киева, пишет Times
Европа не имеет достаточных сил, чтобы поддержать Киев как на мирных переговорах, так и при обеспечении поддержания возможного прекращения огня, считает газета... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:36:00+03:00
2025-08-11T10:36:00+03:00
2025-08-11T11:01:00+03:00
в мире
киев
россия
европа
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Европа не имеет достаточных сил, чтобы поддержать Киев как на мирных переговорах, так и при обеспечении поддержания возможного прекращения огня, считает газета Times. "Очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее не хватит сил поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечении режима прекращения огня", - пишет издание. Ранее лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.
https://ria.ru/20250811/germaniya-2034502196.html
киев
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, европа, владимир путин, дональд трамп
В мире, Киев, Россия, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп
У Европы недостаточно сил для поддержки Киева, пишет Times
Times: Европа не имеет достаточных сил, чтобы поддержать Киев на переговорах