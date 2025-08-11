В Польше вспыхнул скандал из-за нецелевой растраты европейских средств
RMF24: в Польше вспыхнул скандал из-за нецелевой растраты европейских средств
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Скандал из-за нецелевой растраты европейских средств вспыхнул в Польше, сообщает радиостанция RMF24.
"В пятницу варшавская областная прокуратура начала расследование в связи с сообщениями СМИ о нарушениях при предоставлении грантов в рамках Национального плана восстановления (средств из фондов ЕС, которые выделялись Польше после пандемии коронавируса). Речь идёт о грантах компаниям сферы гостиничного бизнеса и общественного питания, которые были потрачены на корпоративные яхты, сауны, солярии, замену мебели и покупку виртуального тира", - отмечает радио.
Как сообщил в понедельник на пресс-конференции министр юстиции Польши Вальдемар Журек, европейская прокуратура возьмёт на себя расследование использования средств Национального плана восстановления. "Это независимый орган, а прокурор избирается на семь лет важными институтами ЕС", — подчеркнул он. "Мы как можно скорее разберёмся с юридическими и уголовными аспектами этой ситуации", - заверил министр.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник на брифинге заявил, что во вторник на заседании Совета министров министр финансов и региональной политики Катажина Пелчиньская-Наленч разъяснит порядок распределения средств из Национального плана восстановления для сферы гостиничного бизнеса. Он подчеркнул, что после получения этих данных у него "будет достаточно информации для принятия решений, в том числе кадровых, если это необходимо".
Премьер добавил, что до сих пор "не было выявлено ни коррупции, ни хищения этих средств, а скорее бездумное расходование средств на то, что справедливо вызывает недоумение, если не гнев, у людей". Он заявил, что каждый случай предоставления субсидий будет расследован, и в случае "очевидных злоупотреблений" контракты будут аннулированы.