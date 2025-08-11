Рейтинг@Mail.ru
Эксперты сравнили цену идентификации дрона по "ЭРА-ГЛОНАСС" с чашкой кофе - РИА Новости, 11.08.2025
21:07 11.08.2025
Эксперты сравнили цену идентификации дрона по "ЭРА-ГЛОНАСС" с чашкой кофе
Эксперты сравнили цену идентификации дрона по "ЭРА-ГЛОНАСС" с чашкой кофе - РИА Новости, 11.08.2025
Эксперты сравнили цену идентификации дрона по "ЭРА-ГЛОНАСС" с чашкой кофе
Стоимость услуг создаваемой единой системы идентификации авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" в 560 рублей в месяц является адекватной и не повлияет... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Стоимость услуг создаваемой единой системы идентификации авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" в 560 рублей в месяц является адекватной и не повлияет существенно на себестоимость, ее можно сравнить с ценой пары чашек кофе или оплаты услуг связи, рассказали РИА Новости опрошенные представители беспилотной отрасли. Ранее в понедельник Минтранс РФ сообщил, что разработал проект постановления, которым предлагается создать единую систему идентификации и ежесекундно передавать данные о полетах гражданских дронов в надзорные органы с помощью трекеров, подключенных к госсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС". Постановление может вступить в силу с 1 марта 2026 года. "Стоимость услуг для владельцев авиабеспилотников не превысит 560 рублей в месяц... Они будут заключать договор с оператором "ЭРА-ГЛОНАСС", который таким образом будет компенсировать расходы на подключение пользователей, связь и передачу данных", - пояснили РИА Новости в пресс-службе "ЭРА-ГЛОНАСС". Там уточнили, что по проекту постановления федеральные министерства, регионы, экстренные оперативные службы, организации, выполняющие госзадачи по защите от противоправного применения беспилотных воздушных судов, учебные и образовательные учреждения будут получать данные от единой системы идентификации бесплатно. "560 рублей - это чуть больше цены кружки кофе или оплаты мобильной связи. Государство приняло решение использовать действующую систему "ЭРА-ГЛОНАСС", значит, не создаются новые системы, минимизируются расходы. В итоге получается, что "ЭРА-ГЛОНАСС" - довольно дешевый инструмент для рынка, любой другой компенсировал бы более высокие расходы государства. Для нас эта стоимость выглядит адекватной", - рассказал генеральный директор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко. При расширении географии полетов перспективные возможности покроют дополнительные расходы на услуги идентификации. Также единая стоимость поможет формированию легальности рынка, что также в интересах законопослушных предпринимателей, производителей и эксплуатантов. "Транспорт будущего" - уверен, как и весь рынок - ждет запуск единой системы идентификации. Мы видим в этом инструмент смягчения и далее полного снятия запретов регионах, ключевых барьеров, а значит расширения географии полетов - это прорывной стимул для отрасли беспилотной авиации", - подчеркнул Козаренко. "Ежемесячная абонентская плата за идентификацию авиабеспилотников через "ЭРА-ГЛОНАСС" в 560 рублей в месяц не повлияет существенно на себестоимость наших услуг с использованием беспилотных воздушных судов… Если же посмотреть на эти расходы с точки зрения личного пользования дроном для развлечения, то эта сумма сопоставима со стоимостью пары чашек кофе или подписок на информационные и развлекательные сервисы, которыми мы пользуемся", - рассказал генеральный директор "Школы дронов" Максим Чижов. Он поддержал мысль о том, что если введение единой системы идентификации будет сопровождаться снятием ограничений хотя бы в одном регионе, где они сейчас введены, то положительный эффект превысит затраты на ее услуги, и они не будут переложены на потребителя. Сейчас главный сдерживающий фактор для эксплуатации БАС – это ограничения и запреты, вводимые по стране в целом и отдельных регионах. "Так, по первому полугодию 2025 мы фиксируем, что в половине случаев, когда клиент готов оплатить наши услуги – мы не можем их оказать по причине введенных ограничений", - добавил Чижов.
Эксперты сравнили цену идентификации дрона по "ЭРА-ГЛОНАСС" с чашкой кофе

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Стоимость услуг создаваемой единой системы идентификации авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" в 560 рублей в месяц является адекватной и не повлияет существенно на себестоимость, ее можно сравнить с ценой пары чашек кофе или оплаты услуг связи, рассказали РИА Новости опрошенные представители беспилотной отрасли.
Ранее в понедельник Минтранс РФ сообщил, что разработал проект постановления, которым предлагается создать единую систему идентификации и ежесекундно передавать данные о полетах гражданских дронов в надзорные органы с помощью трекеров, подключенных к госсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС". Постановление может вступить в силу с 1 марта 2026 года.
"Стоимость услуг для владельцев авиабеспилотников не превысит 560 рублей в месяц... Они будут заключать договор с оператором "ЭРА-ГЛОНАСС", который таким образом будет компенсировать расходы на подключение пользователей, связь и передачу данных", - пояснили РИА Новости в пресс-службе "ЭРА-ГЛОНАСС".
Там уточнили, что по проекту постановления федеральные министерства, регионы, экстренные оперативные службы, организации, выполняющие госзадачи по защите от противоправного применения беспилотных воздушных судов, учебные и образовательные учреждения будут получать данные от единой системы идентификации бесплатно.
"560 рублей - это чуть больше цены кружки кофе или оплаты мобильной связи. Государство приняло решение использовать действующую систему "ЭРА-ГЛОНАСС", значит, не создаются новые системы, минимизируются расходы. В итоге получается, что "ЭРА-ГЛОНАСС" - довольно дешевый инструмент для рынка, любой другой компенсировал бы более высокие расходы государства. Для нас эта стоимость выглядит адекватной", - рассказал генеральный директор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.
При расширении географии полетов перспективные возможности покроют дополнительные расходы на услуги идентификации. Также единая стоимость поможет формированию легальности рынка, что также в интересах законопослушных предпринимателей, производителей и эксплуатантов.
"Транспорт будущего" - уверен, как и весь рынок - ждет запуск единой системы идентификации. Мы видим в этом инструмент смягчения и далее полного снятия запретов регионах, ключевых барьеров, а значит расширения географии полетов - это прорывной стимул для отрасли беспилотной авиации", - подчеркнул Козаренко.
"Ежемесячная абонентская плата за идентификацию авиабеспилотников через "ЭРА-ГЛОНАСС" в 560 рублей в месяц не повлияет существенно на себестоимость наших услуг с использованием беспилотных воздушных судов… Если же посмотреть на эти расходы с точки зрения личного пользования дроном для развлечения, то эта сумма сопоставима со стоимостью пары чашек кофе или подписок на информационные и развлекательные сервисы, которыми мы пользуемся", - рассказал генеральный директор "Школы дронов" Максим Чижов.
Он поддержал мысль о том, что если введение единой системы идентификации будет сопровождаться снятием ограничений хотя бы в одном регионе, где они сейчас введены, то положительный эффект превысит затраты на ее услуги, и они не будут переложены на потребителя.
Сейчас главный сдерживающий фактор для эксплуатации БАС – это ограничения и запреты, вводимые по стране в целом и отдельных регионах. "Так, по первому полугодию 2025 мы фиксируем, что в половине случаев, когда клиент готов оплатить наши услуги – мы не можем их оказать по причине введенных ограничений", - добавил Чижов.
 
