https://ria.ru/20250811/ekvador-2034489352.html

В Кито прошел праздник, посвященный поэтам России и Эквадора

В Кито прошел праздник, посвященный поэтам России и Эквадора - РИА Новости, 11.08.2025

В Кито прошел праздник, посвященный поэтам России и Эквадора

Эквадорцы и россияне устроили в центре Кито поэтический праздник, посвященный двум знаменитым поэтам Александру Пушкину и Медардо Анхелю Сильве, сообщил РИА... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T01:54:00+03:00

2025-08-11T01:54:00+03:00

2025-08-11T01:54:00+03:00

культура

россия

кито

эквадор

александр пушкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/27407/99/274079969_0:152:3017:1849_1920x0_80_0_0_644f5afe6253f868e6be16d6f5de4c6f.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг - РИА Новости. Эквадорцы и россияне устроили в центре Кито поэтический праздник, посвященный двум знаменитым поэтам Александру Пушкину и Медардо Анхелю Сильве, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. "В эквадорской столице 10 августа любители поэзии и почитатели русской культуры встретились у мемориального комплекса, посвященного Александру Сергеевичу Пушкину и известному эквадорскому поэту Медардо Анхелю Сильве, чтобы отметить первый месяц со дня создания мемориального комплекса, посвященного сближению двух культур. Данное мероприятие стало праздником поэзии", - рассказал посол России. Мемориал состоит из двух стеклянных панелей, на которых портреты Пушкина и Сильвы изображены цитатами из их известных произведений. Они расположены друг напротив друга, символизируя как поэтический диалог, так и диалог между культурами двух стран. Эквадорцы и российские граждане декламировали произведения Пушкина и Сильвы, исполняли песни на их стихи. Эквадорский поэт, публицист Марко Корнехо прочёл произведения Пушкина на испанском языке, а Сильвы - на русском. Одна из участниц, 11-летняя россиянка, исполнила свое собственное стихотворение, посвященное русскому поэту. В мероприятии приняли участие более 100 человек. "Присутствующие отмечали, что возведение памятника, находящегося в непосредственной близости от аллеи поэтов, стало символом сближения народов и культур Эквадора и России. Гости высказали пожелание, чтобы такие мероприятия проводились чаще и были посвящены различным датам и деятелям культуры", - отметил Спринчан.

https://ria.ru/20250717/universitet-2029616214.html

https://ria.ru/20250711/memorial-2028487451.html

россия

кито

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кито, эквадор, александр пушкин