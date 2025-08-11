В Кито прошел праздник, посвященный поэтам России и Эквадора
В центре Кито прошел праздник, посвященный поэтам России и Эквадора
Город Кито. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг - РИА Новости. Эквадорцы и россияне устроили в центре Кито поэтический праздник, посвященный двум знаменитым поэтам Александру Пушкину и Медардо Анхелю Сильве, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
"В эквадорской столице 10 августа любители поэзии и почитатели русской культуры встретились у мемориального комплекса, посвященного Александру Сергеевичу Пушкину и известному эквадорскому поэту Медардо Анхелю Сильве, чтобы отметить первый месяц со дня создания мемориального комплекса, посвященного сближению двух культур. Данное мероприятие стало праздником поэзии", - рассказал посол России.
Мемориал состоит из двух стеклянных панелей, на которых портреты Пушкина и Сильвы изображены цитатами из их известных произведений. Они расположены друг напротив друга, символизируя как поэтический диалог, так и диалог между культурами двух стран.
Эквадорцы и российские граждане декламировали произведения Пушкина и Сильвы, исполняли песни на их стихи. Эквадорский поэт, публицист Марко Корнехо прочёл произведения Пушкина на испанском языке, а Сильвы - на русском. Одна из участниц, 11-летняя россиянка, исполнила свое собственное стихотворение, посвященное русскому поэту.
В мероприятии приняли участие более 100 человек.
"Присутствующие отмечали, что возведение памятника, находящегося в непосредственной близости от аллеи поэтов, стало символом сближения народов и культур Эквадора и России. Гости высказали пожелание, чтобы такие мероприятия проводились чаще и были посвящены различным датам и деятелям культуры", - отметил Спринчан.
В Эквадоре открыли мемориал Пушкину и Сильве
11 июля, 08:20