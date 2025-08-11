Рейтинг@Mail.ru
В Кито прошел праздник, посвященный поэтам России и Эквадора - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:54 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/ekvador-2034489352.html
В Кито прошел праздник, посвященный поэтам России и Эквадора
В Кито прошел праздник, посвященный поэтам России и Эквадора - РИА Новости, 11.08.2025
В Кито прошел праздник, посвященный поэтам России и Эквадора
Эквадорцы и россияне устроили в центре Кито поэтический праздник, посвященный двум знаменитым поэтам Александру Пушкину и Медардо Анхелю Сильве, сообщил РИА... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T01:54:00+03:00
2025-08-11T01:54:00+03:00
культура
россия
кито
эквадор
александр пушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27407/99/274079969_0:152:3017:1849_1920x0_80_0_0_644f5afe6253f868e6be16d6f5de4c6f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг - РИА Новости. Эквадорцы и россияне устроили в центре Кито поэтический праздник, посвященный двум знаменитым поэтам Александру Пушкину и Медардо Анхелю Сильве, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. "В эквадорской столице 10 августа любители поэзии и почитатели русской культуры встретились у мемориального комплекса, посвященного Александру Сергеевичу Пушкину и известному эквадорскому поэту Медардо Анхелю Сильве, чтобы отметить первый месяц со дня создания мемориального комплекса, посвященного сближению двух культур. Данное мероприятие стало праздником поэзии", - рассказал посол России. Мемориал состоит из двух стеклянных панелей, на которых портреты Пушкина и Сильвы изображены цитатами из их известных произведений. Они расположены друг напротив друга, символизируя как поэтический диалог, так и диалог между культурами двух стран. Эквадорцы и российские граждане декламировали произведения Пушкина и Сильвы, исполняли песни на их стихи. Эквадорский поэт, публицист Марко Корнехо прочёл произведения Пушкина на испанском языке, а Сильвы - на русском. Одна из участниц, 11-летняя россиянка, исполнила свое собственное стихотворение, посвященное русскому поэту. В мероприятии приняли участие более 100 человек. "Присутствующие отмечали, что возведение памятника, находящегося в непосредственной близости от аллеи поэтов, стало символом сближения народов и культур Эквадора и России. Гости высказали пожелание, чтобы такие мероприятия проводились чаще и были посвящены различным датам и деятелям культуры", - отметил Спринчан.
https://ria.ru/20250717/universitet-2029616214.html
https://ria.ru/20250711/memorial-2028487451.html
россия
кито
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27407/99/274079969_175:0:2842:2000_1920x0_80_0_0_dfcebb1da00bf274d8086423dd8911dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кито, эквадор, александр пушкин
Культура, Россия, Кито, Эквадор, Александр Пушкин
В Кито прошел праздник, посвященный поэтам России и Эквадора

В центре Кито прошел праздник, посвященный поэтам России и Эквадора

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкГород Кито
Город Кито - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Город Кито. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг - РИА Новости. Эквадорцы и россияне устроили в центре Кито поэтический праздник, посвященный двум знаменитым поэтам Александру Пушкину и Медардо Анхелю Сильве, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
"В эквадорской столице 10 августа любители поэзии и почитатели русской культуры встретились у мемориального комплекса, посвященного Александру Сергеевичу Пушкину и известному эквадорскому поэту Медардо Анхелю Сильве, чтобы отметить первый месяц со дня создания мемориального комплекса, посвященного сближению двух культур. Данное мероприятие стало праздником поэзии", - рассказал посол России.
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Эквадорский университет может принять студентов из России, заявил посол
17 июля, 08:16
Мемориал состоит из двух стеклянных панелей, на которых портреты Пушкина и Сильвы изображены цитатами из их известных произведений. Они расположены друг напротив друга, символизируя как поэтический диалог, так и диалог между культурами двух стран.
Эквадорцы и российские граждане декламировали произведения Пушкина и Сильвы, исполняли песни на их стихи. Эквадорский поэт, публицист Марко Корнехо прочёл произведения Пушкина на испанском языке, а Сильвы - на русском. Одна из участниц, 11-летняя россиянка, исполнила свое собственное стихотворение, посвященное русскому поэту.
В мероприятии приняли участие более 100 человек.
"Присутствующие отмечали, что возведение памятника, находящегося в непосредственной близости от аллеи поэтов, стало символом сближения народов и культур Эквадора и России. Гости высказали пожелание, чтобы такие мероприятия проводились чаще и были посвящены различным датам и деятелям культуры", - отметил Спринчан.
Трущобы в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Эквадоре открыли мемориал Пушкину и Сильве
11 июля, 08:20
 
КультураРоссияКитоЭквадорАлександр Пушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала