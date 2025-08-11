https://ria.ru/20250811/ekspert-2034626407.html

Эксперт оценил вероятность политической эскалации в Ливане

Эксперт оценил вероятность политической эскалации в Ливане - РИА Новости, 11.08.2025

Эксперт оценил вероятность политической эскалации в Ливане

Политической эскалации в Ливане можно избежать, если руководство движения "Хезболлах" откажется от своей военной риторики и продолжит деятельность в статусе...

в мире

ливан

иран

сша

джозеф аун

аббас аракчи

хезболла

оон

БЕЙРУТ, 11 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Политической эскалации в Ливане можно избежать, если руководство движения "Хезболлах" откажется от своей военной риторики и продолжит деятельность в статусе политической партии, поделился с РИА Новости мнением ливанский писатель и политический обозреватель Джордж Акури. Правительство Ливана 5 августа поручило армии страны предоставить план реализации государственной монополии на оружие до конца 2025 года. Руководство "Хезболлах" назвало принятое правительством решение "огромной ошибкой" и заявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений правительства не было. "Политика отрицания ведет к взрыву и может обернуться самоубийством партии. Ее лидеры должны честно сказать своим сторонникам: после 7 октября реальность изменилась, а единственный путь - участие в политической жизни и отказ от любой военной или силовой риторики. Эпоха вооруженной миссии партии завершилась. Продолжение ее подрывает саму государственность Ливана, лишает его права принимать решения о войне и мире, и препятствует переходу к стабильности и процветанию", - сказал Акури. По мнению эксперта, политическая эскалация, судя по резким высказываниям представителей "Хезболлах", всё же вероятна. "Но в плане безопасности остается надежда, что решение будет исполнено без потрясений, ведь их цену заплатят простые ливанцы. Чтобы избежать такого сценария, "Хезболлах" следовало бы сделать позитивные шаги и признать решение правительства, а не игнорировать его", - сказал он. Отвечая на вопрос о возможности посреднических усилий одной из стран региона, поддерживающих хорошие отношения как с США, так и с Ираном, например Катара, Акури отметил, что любое посредничество между Ираном и США по вопросу оружия "Хезболлах" маловероятно, потому что после 7 октября 2023 года был взят курс на ликвидацию вооруженных проиранских формирований в регионе. По его словам, "никто не желает, чтобы Тегеран вновь получил козыри и использовал их в торге". "Вывод прост: посредничество с Ираном исключено, потому что оно лишь реанимировало бы тему оружия "Хезболлах" - а это не в интересах ни Ливана, ни международного сообщества. Более того, Доха действует в полном согласии с Западом и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который вернулась несколько лет назад. Позиция Катара гармонирует с линией государств Залива, что подтвердило и недавнее заявление Совета, приветствующее решение ливанского правительства", - пояснил Акури. Эксперт подчеркнул, что вопрос разоружения "Хезболлах" - ключевой и судьбоносный для стабильности Ливана и восстановления доверия к нему. Этот фактор, по его словам, блокирует любой выход из нынешнего положения. "С момента вступления в должность президент Джозеф Аун пытался вести переговоры с "Хезболлах", чтобы "сохранить лицо" обеим сторонам, но сам признал, что процесс идет слишком медленно. Это, по всей видимости, и подтолкнуло к ускорению принятия правительственного решения: время играет против Ливана, а риски слишком велики, чтобы увязывать его судьбу с темпами и настроением "Хезболлах", - добавил Акури. Лидер христианской партии "Ливанские силы" Самир Джаджа, комментируя в понедельник реакцию представителей руководства Ирана на решение ливанского правительства о разоружении "Хезболлах", выразил мнение, что Тегеран занимается подстрекательством, в противном случае высказывания иранских политиков могут быть интерпретированы как угроза военного вмешательства против ливанских властей. "В этой связи правительству Ливана следует серьезно задуматься о необходимости обращения к Совету Лиги арабских государств и Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива с инициативой о проведении экстренных заседаний для обсуждения иранских угроз. Также стоит подать жалобу в Совет Безопасности ООН, указав, что Иран угрожает Ливану и предостерегает его, вплоть до прямого военного вмешательства", - сказал Джаджа, его заявление опубликовало ливанское национальное агентство NNA. МИД Ливана 7 октября официально осудил заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о поддержке движения "Хезболлах", назвав их вмешательством во внутренние дела Ливана и посягательством на суверенитет республики. Лидер "Хезболлах" Наим Касем в своем последнем выступлении заявил, что сопротивление не будет обсуждать вопрос своего вооружения и не приемлет никакие установленные временные рамки, пока продолжаются израильская оккупация ливанских территорий и регулярные атаки со стороны израильской армии. Он призвал власти в первую очередь гарантировать безопасность суверенитета страны и добиться от Израиля выполнения всех пунктов достигнутого в ноябре 2024 года соглашения о прекращении огня. Лидер "Хезболлах" подчеркнул, что движение продолжит защищать Ливан от внешних угроз любой ценой.

ливан

иран

сша

2025

