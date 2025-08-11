Ефимов: в Москве построили 22 административно-деловых здания

https://ria.ru/20250811/efimov-2034219420.html

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Москве в январе-июле 2025 года построили 22 административно-деловых здания, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новые объекты пополнили инфраструктуру восьми округов. Благодаря этому в Южном, Юго-Восточном, Восточном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Центральном и Новомосковском административных округах будет создано примерно 9,3 тысячи рабочих мест. Помимо пространств для офисов, в зданиях предусмотрены помещения для магазинов, ресторанов и других объектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Общая площадь зданий, по словам заммэра, составила почти 325 тысяч квадратных метров.Как подчеркивается в сообщении, среди новых офисных объектов – шесть корпусов квартала "Юпорт" площадью свыше 20 тысяч "квадратов" на проспекте Андропова и здание на 6 тысяч "квадратов" на улице Авиаторов.Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что с начала года возвели 1,5 миллиона квадратных метров коммерческой и социальной недвижимости.

