Ефимов: в Москве построили 22 административно-деловых здания

09:12 11.08.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Москве в январе-июле 2025 года построили 22 административно-деловых здания, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новые объекты пополнили инфраструктуру восьми округов. Благодаря этому в Южном, Юго-Восточном, Восточном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Центральном и Новомосковском административных округах будет создано примерно 9,3 тысячи рабочих мест. Помимо пространств для офисов, в зданиях предусмотрены помещения для магазинов, ресторанов и других объектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Общая площадь зданий, по словам заммэра, составила почти 325 тысяч квадратных метров.Как подчеркивается в сообщении, среди новых офисных объектов – шесть корпусов квартала "Юпорт" площадью свыше 20 тысяч "квадратов" на проспекте Андропова и здание на 6 тысяч "квадратов" на улице Авиаторов.Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что с начала года возвели 1,5 миллиона квадратных метров коммерческой и социальной недвижимости.
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Москве в январе-июле 2025 года построили 22 административно-деловых здания, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новые объекты пополнили инфраструктуру восьми округов. Благодаря этому в Южном, Юго-Восточном, Восточном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Центральном и Новомосковском административных округах будет создано примерно 9,3 тысячи рабочих мест. Помимо пространств для офисов, в зданиях предусмотрены помещения для магазинов, ресторанов и других объектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Общая площадь зданий, по словам заммэра, составила почти 325 тысяч квадратных метров.
Как подчеркивается в сообщении, среди новых офисных объектов – шесть корпусов квартала "Юпорт" площадью свыше 20 тысяч "квадратов" на проспекте Андропова и здание на 6 тысяч "квадратов" на улице Авиаторов.
Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что с начала года возвели 1,5 миллиона квадратных метров коммерческой и социальной недвижимости.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
