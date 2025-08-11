https://ria.ru/20250811/dtp-2034680148.html
В Москве на СВХ произошло массовое ДТП
В Москве на СВХ произошло массовое ДТП - РИА Новости, 11.08.2025
В Москве на СВХ произошло массовое ДТП
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Москве в районе 1-го Казанского просека, сообщает дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T21:26:00+03:00
2025-08-11T21:26:00+03:00
2025-08-11T21:26:00+03:00
авто
москва
происшествия
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029987280_0:281:2000:1406_1920x0_80_0_0_92c74d1aed1d0c720871f7c94573f535.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Москве в районе 1-го Казанского просека, сообщает дептранс в Telegram-канале. "На СВХ (в районе первого Казанского просека) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Как отметил департамент транспорта, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.
https://ria.ru/20250809/moskva-2034361565.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029987280_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_df0be33b3ae0d9892f40b903e7d31a43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, происшествия, департамент транспорта г. москвы
Авто, Москва, Происшествия, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве на СВХ произошло массовое ДТП
В Москве в районе 1-го Казанского просека столкнулись несколько автомобилей