В Москве на СВХ произошло массовое ДТП - РИА Новости, 11.08.2025
21:26 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/dtp-2034680148.html
В Москве на СВХ произошло массовое ДТП
В Москве на СВХ произошло массовое ДТП
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Москве в районе 1-го Казанского просека, сообщает дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Москве в районе 1-го Казанского просека, сообщает дептранс в Telegram-канале. "На СВХ (в районе первого Казанского просека) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Как отметил департамент транспорта, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.
В Москве на СВХ произошло массовое ДТП

В Москве в районе 1-го Казанского просека столкнулись несколько автомобилей

© РИА Новости / Алексей ВолобуевСеверо-Восточная хорда в Москве
Северо-Восточная хорда в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Алексей Волобуев
Северо-Восточная хорда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Москве в районе 1-го Казанского просека, сообщает дептранс в Telegram-канале.
"На СВХ (в районе первого Казанского просека) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Как отметил департамент транспорта, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.
На месте ДТП с участием электровелосипеда и мотоцикла на Ходынском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Москве в аварии погибли мотоциклист и пассажир
АвтоМоскваПроисшествияДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
