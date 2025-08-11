https://ria.ru/20250811/dtp-2034680148.html

В Москве на СВХ произошло массовое ДТП

В Москве на СВХ произошло массовое ДТП - РИА Новости, 11.08.2025

В Москве на СВХ произошло массовое ДТП

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Москве в районе 1-го Казанского просека, сообщает дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T21:26:00+03:00

2025-08-11T21:26:00+03:00

2025-08-11T21:26:00+03:00

авто

москва

происшествия

департамент транспорта г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029987280_0:281:2000:1406_1920x0_80_0_0_92c74d1aed1d0c720871f7c94573f535.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Москве в районе 1-го Казанского просека, сообщает дептранс в Telegram-канале. "На СВХ (в районе первого Казанского просека) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Как отметил департамент транспорта, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.

https://ria.ru/20250809/moskva-2034361565.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, москва, происшествия, департамент транспорта г. москвы