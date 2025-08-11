https://ria.ru/20250811/dtp-2034675381.html
В Тульской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и поезд
В Тульской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и поезд
В Тульской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и поезд
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на ж/д переезде в Тульской области, предварительно, никто не пострадал, состав не сошел, сообщает Московская железная РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на ж/д переезде в Тульской области, предварительно, никто не пострадал, состав не сошел, сообщает Московская железная дорога (МЖД)."Сегодня в 17.06 на железнодорожном переезде у станции Мордвес Тульской области водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом № 557 сообщением Москва – Имеретинский курорт. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.По предварительной информации, никто не пострадал. Схода подвижного состава не произошло.Компания добавила, что на период работ по освобождению пути от грузового автомобиля в вагонах поезда поддерживался комфортный температурный режим. В 19.59 пассажирский поезд продолжил движение по маршруту.Уточняется, что в связи с ДТП в пути также задерживается пригородный поезд №6735 Ожерелье - Урванка. Время отклонения от графика один час 47 минут.МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей, а также строго соблюдать правила дорожного движения.
