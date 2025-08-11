Рейтинг@Mail.ru
Водитель, спасший пешеходов в Алма-Ате, получил по каско 20 тысяч долларов - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 11.08.2025 (обновлено: 14:38 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/dtp-2034588180.html
Водитель, спасший пешеходов в Алма-Ате, получил по каско 20 тысяч долларов
Водитель, спасший пешеходов в Алма-Ате, получил по каско 20 тысяч долларов - РИА Новости, 11.08.2025
Водитель, спасший пешеходов в Алма-Ате, получил по каско 20 тысяч долларов
Водитель, спасший пешеходов во время ДТП в Алма-Ате, подставив свою машину под удар, получил по страховке каско 10,9 миллионов тенге (20 тысяч долларов),... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T14:28:00+03:00
2025-08-11T14:38:00+03:00
авто
алма-ата
bmw ag
следственный комитет россии (ск рф)
x5 retail group
bmw 1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034589872_0:146:405:374_1920x0_80_0_0_d82e992865115f7d6e5e0f7a8282b9b0.jpg
АСТАНА, 11 авг - РИА Новости. Водитель, спасший пешеходов во время ДТП в Алма-Ате, подставив свою машину под удар, получил по страховке каско 10,9 миллионов тенге (20 тысяч долларов), сообщает в понедельник пресс-служба страховой компании "Евразия". В алма-атинском микрорайоне "Орбита-2" 5 августа водитель Сергей Серещев заметил, как от грузовика оторвалось колесо и на большой скорости покатилось в сторону пешеходов. Мужчина подставил под удар свой новый внедорожник, который был приобретен за месяц до этого ДТП. &quot;Владелец внедорожника BMW, закрывший своим автомобилем пешеходов от катящегося на высокой скорости колеса грузовика, получил страховую выплату в размере 10,9 миллиона тенге по программе каско от СК &quot;Евразия&quot;, - сообщает пресс-служба компании.Многие пользователи социальных сетей были восхищены поступком водителя внедорожника, который предпочёл не избегать столкновения с колесом грузовика, а защитить пешеходов. Они предлагали организовать сбор средств на восстановление автомобиля, однако владелец отказался. "По условиям программы VIP каско повреждённые детали не ремонтируются, а полностью меняются: так, только одна оригинальная фара для BMW X5 последнего поколения стоит около 3 миллиона тенге (5,5 тысяч долларов - ред.). Оценка насчитала 42 позиции мелких и крупных запасных частей, которые подлежат замене в результате ДТП. Страховая выплата покроет стоимость запчастей и ремонтных работ", - добавили в "Евразии".
https://rsport.ria.ru/20250419/futbol-2012239888.html
алма-ата
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034589872_0:119:405:423_1920x0_80_0_0_d714aebfacb0786fe1e31cc8b0175944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, алма-ата, bmw ag, следственный комитет россии (ск рф), x5 retail group, bmw 1
Авто, Алма-Ата, BMW AG, Следственный комитет России (СК РФ), X5 Retail Group, BMW 1
Водитель, спасший пешеходов в Алма-Ате, получил по каско 20 тысяч долларов

Водитель BMW, спасший пешеходов при ДТП в Алма-Ате, получил по страховке $20 тыс

© Кадр видео из соцсетейМесто происшествия, где водитель BMW подставил свою машину под удар, чтобы спасти пешеходов во время ДТП в Алма-Ате
Место происшествия, где водитель BMW подставил свою машину под удар, чтобы спасти пешеходов во время ДТП в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 11 авг - РИА Новости. Водитель, спасший пешеходов во время ДТП в Алма-Ате, подставив свою машину под удар, получил по страховке каско 10,9 миллионов тенге (20 тысяч долларов), сообщает в понедельник пресс-служба страховой компании "Евразия".
В алма-атинском микрорайоне "Орбита-2" 5 августа водитель Сергей Серещев заметил, как от грузовика оторвалось колесо и на большой скорости покатилось в сторону пешеходов. Мужчина подставил под удар свой новый внедорожник, который был приобретен за месяц до этого ДТП.
«

"Владелец внедорожника BMW, закрывший своим автомобилем пешеходов от катящегося на высокой скорости колеса грузовика, получил страховую выплату в размере 10,9 миллиона тенге по программе каско от СК "Евразия", - сообщает пресс-служба компании.

Многие пользователи социальных сетей были восхищены поступком водителя внедорожника, который предпочёл не избегать столкновения с колесом грузовика, а защитить пешеходов. Они предлагали организовать сбор средств на восстановление автомобиля, однако владелец отказался.
"По условиям программы VIP каско повреждённые детали не ремонтируются, а полностью меняются: так, только одна оригинальная фара для BMW X5 последнего поколения стоит около 3 миллиона тенге (5,5 тысяч долларов - ред.). Оценка насчитала 42 позиции мелких и крупных запасных частей, которые подлежат замене в результате ДТП. Страховая выплата покроет стоимость запчастей и ремонтных работ", - добавили в "Евразии".
Микроавтобус с детской футбольной командой попал в ДТП на трассе Астана-Ерейментау-Шидерты в Казахстане - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Казахстане автобус с детской футбольной командой попал в ДТП
19 апреля, 10:15
 
АвтоАлма-АтаBMW AGСледственный комитет России (СК РФ)X5 Retail GroupBMW 1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала