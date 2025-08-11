https://ria.ru/20250811/dtp-2034588180.html

Водитель, спасший пешеходов в Алма-Ате, получил по каско 20 тысяч долларов

АСТАНА, 11 авг - РИА Новости. Водитель, спасший пешеходов во время ДТП в Алма-Ате, подставив свою машину под удар, получил по страховке каско 10,9 миллионов тенге (20 тысяч долларов), сообщает в понедельник пресс-служба страховой компании "Евразия". В алма-атинском микрорайоне "Орбита-2" 5 августа водитель Сергей Серещев заметил, как от грузовика оторвалось колесо и на большой скорости покатилось в сторону пешеходов. Мужчина подставил под удар свой новый внедорожник, который был приобретен за месяц до этого ДТП. "Владелец внедорожника BMW, закрывший своим автомобилем пешеходов от катящегося на высокой скорости колеса грузовика, получил страховую выплату в размере 10,9 миллиона тенге по программе каско от СК "Евразия", - сообщает пресс-служба компании.Многие пользователи социальных сетей были восхищены поступком водителя внедорожника, который предпочёл не избегать столкновения с колесом грузовика, а защитить пешеходов. Они предлагали организовать сбор средств на восстановление автомобиля, однако владелец отказался. "По условиям программы VIP каско повреждённые детали не ремонтируются, а полностью меняются: так, только одна оригинальная фара для BMW X5 последнего поколения стоит около 3 миллиона тенге (5,5 тысяч долларов - ред.). Оценка насчитала 42 позиции мелких и крупных запасных частей, которые подлежат замене в результате ДТП. Страховая выплата покроет стоимость запчастей и ремонтных работ", - добавили в "Евразии".

