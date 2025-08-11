https://ria.ru/20250811/dtp-2034502672.html

Среди пострадавших в ДТП с троллейбусом в Приморье трое детей

Среди пострадавших в ДТП с троллейбусом в Приморье трое детей - РИА Новости, 11.08.2025

Среди пострадавших в ДТП с троллейбусом в Приморье трое детей

Трое детей пострадали при столкновении троллейбуса с бетонными блоками во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T07:02:00+03:00

2025-08-11T07:02:00+03:00

2025-08-11T07:02:00+03:00

происшествия

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Трое детей пострадали при столкновении троллейбуса с бетонными блоками во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. В соцсетях распространились кадры с места аварии. На них видно, что троллейбус врезался в бетонные блоки у опоры виадука, расположенного у остановки Некрасовская во Владивостоке. В пресс-службе мэрии РИА Новости рассказали, что в результате ДТП пострадали четыре человека, зафиксированы ушибы и ссадины, серьезных травм нет. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. "Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с участием троллейбуса во Владивостоке. Предварительно установлено, что 11 августа 2025 года в дневное время в районе дома N 59 по улице Некрасовской во Владивостоке водитель троллейбуса не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок. В результате происшествия пострадали четыре пассажира, среди них трое детей, им оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства. По его словам, надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при организации перевозки пассажиров.

https://ria.ru/20250810/dtp-2034483635.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток