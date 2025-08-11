https://ria.ru/20250811/dtp-2034502672.html
Среди пострадавших в ДТП с троллейбусом в Приморье трое детей
Среди пострадавших в ДТП с троллейбусом в Приморье трое детей - РИА Новости, 11.08.2025
Среди пострадавших в ДТП с троллейбусом в Приморье трое детей
Трое детей пострадали при столкновении троллейбуса с бетонными блоками во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T07:02:00+03:00
2025-08-11T07:02:00+03:00
2025-08-11T07:02:00+03:00
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Трое детей пострадали при столкновении троллейбуса с бетонными блоками во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. В соцсетях распространились кадры с места аварии. На них видно, что троллейбус врезался в бетонные блоки у опоры виадука, расположенного у остановки Некрасовская во Владивостоке. В пресс-службе мэрии РИА Новости рассказали, что в результате ДТП пострадали четыре человека, зафиксированы ушибы и ссадины, серьезных травм нет. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. "Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с участием троллейбуса во Владивостоке. Предварительно установлено, что 11 августа 2025 года в дневное время в районе дома N 59 по улице Некрасовской во Владивостоке водитель троллейбуса не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок. В результате происшествия пострадали четыре пассажира, среди них трое детей, им оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства. По его словам, надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при организации перевозки пассажиров.
https://ria.ru/20250810/dtp-2034483635.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Среди пострадавших в ДТП с троллейбусом в Приморье трое детей
Во Владивостоке в ДТП с троллейбусом пострадали трое детей