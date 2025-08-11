Рейтинг@Mail.ru
07:02 11.08.2025
Среди пострадавших в ДТП с троллейбусом в Приморье трое детей
Трое детей пострадали при столкновении троллейбуса с бетонными блоками во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T07:02:00+03:00
2025-08-11T07:02:00+03:00
происшествия
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Трое детей пострадали при столкновении троллейбуса с бетонными блоками во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. В соцсетях распространились кадры с места аварии. На них видно, что троллейбус врезался в бетонные блоки у опоры виадука, расположенного у остановки Некрасовская во Владивостоке. В пресс-службе мэрии РИА Новости рассказали, что в результате ДТП пострадали четыре человека, зафиксированы ушибы и ссадины, серьезных травм нет. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. "Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с участием троллейбуса во Владивостоке. Предварительно установлено, что 11 августа 2025 года в дневное время в районе дома N 59 по улице Некрасовской во Владивостоке водитель троллейбуса не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок. В результате происшествия пострадали четыре пассажира, среди них трое детей, им оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства. По его словам, надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при организации перевозки пассажиров.
владивосток
Новости
ru-RU
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Трое детей пострадали при столкновении троллейбуса с бетонными блоками во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
В соцсетях распространились кадры с места аварии. На них видно, что троллейбус врезался в бетонные блоки у опоры виадука, расположенного у остановки Некрасовская во Владивостоке. В пресс-службе мэрии РИА Новости рассказали, что в результате ДТП пострадали четыре человека, зафиксированы ушибы и ссадины, серьезных травм нет. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
"Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с участием троллейбуса во Владивостоке. Предварительно установлено, что 11 августа 2025 года в дневное время в районе дома N 59 по улице Некрасовской во Владивостоке водитель троллейбуса не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок. В результате происшествия пострадали четыре пассажира, среди них трое детей, им оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при организации перевозки пассажиров.
