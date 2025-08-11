https://ria.ru/20250811/drony-2034674563.html

Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами России

Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над Оренбургской и Самарской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2025

самарская область

оренбургская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над Оренбургской и Самарской областями, сообщает Минобороны РФ. "Одиннадцатого августа с 14.50 до 17.10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Оренбургской области и два – над территорией Самарской области", - говорится в сообщении.

самарская область

оренбургская область

