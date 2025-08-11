https://ria.ru/20250811/drony-2034674563.html
Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами России
Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами России - РИА Новости, 11.08.2025
Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами России
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над Оренбургской и Самарской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T20:27:00+03:00
2025-08-11T20:27:00+03:00
2025-08-11T20:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
самарская область
оренбургская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над Оренбургской и Самарской областями, сообщает Минобороны РФ. "Одиннадцатого августа с 14.50 до 17.10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Оренбургской области и два – над территорией Самарской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, самарская область, оренбургская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Самарская область, Оренбургская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами России
МО сообщило об уничтожении 5 дронов ВСУ над Оренбургской и Самарской областями