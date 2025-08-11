https://ria.ru/20250811/dron-2034642214.html

Силы ПВО сбили два беспилотника в Самарской области

Силы ПВО сбили два беспилотника в Самарской области - РИА Новости, 11.08.2025

Силы ПВО сбили два беспилотника в Самарской области

11.08.2025

САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Самарской области, их обломки нашли в Большечерниговском районе, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале."Сообщаю, что нашими ПВО были сбиты два вражеских беспилотника, их обломки найдены в Большечерниговском районе. Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы", - написал губернатор.Глава региона призвал жителей воздержаться от съемки и публикаций в соцсетях, на которых зафиксированы работа ПВО, беспилотники и их обломки, а также работа специальных и оперативных служб.

