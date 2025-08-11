Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили два беспилотника в Самарской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 11.08.2025 (обновлено: 17:35 11.08.2025)
Силы ПВО сбили два беспилотника в Самарской области
Система ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Самарской области, их обломки нашли в Большечерниговском районе, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
самарская область
безопасность
специальная военная операция на украине
большечерниговский район
вячеслав федорищев
вооруженные силы украины
САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Самарской области, их обломки нашли в Большечерниговском районе, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале."Сообщаю, что нашими ПВО были сбиты два вражеских беспилотника, их обломки найдены в Большечерниговском районе. Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы", - написал губернатор.Глава региона призвал жителей воздержаться от съемки и публикаций в соцсетях, на которых зафиксированы работа ПВО, беспилотники и их обломки, а также работа специальных и оперативных служб.
самарская область
большечерниговский район
самарская область, безопасность, большечерниговский район, вячеслав федорищев, вооруженные силы украины
Самарская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Большечерниговский район, Вячеслав Федорищев, Вооруженные силы Украины
САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Самарской области, их обломки нашли в Большечерниговском районе, жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
"Сообщаю, что нашими ПВО были сбиты два вражеских беспилотника, их обломки найдены в Большечерниговском районе. Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы", - написал губернатор.
Глава региона призвал жителей воздержаться от съемки и публикаций в соцсетях, на которых зафиксированы работа ПВО, беспилотники и их обломки, а также работа специальных и оперативных служб.
