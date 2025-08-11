https://ria.ru/20250811/dron-2034571204.html

Силы ПВО уничтожили 20 дронов над российскими регионами

Силы ПВО уничтожили 20 дронов над российскими регионами - РИА Новости, 11.08.2025

Силы ПВО уничтожили 20 дронов над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями, Московским регионом и Черным морем, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями, Московским регионом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого августа с 07.20 до 13.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Брянской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

