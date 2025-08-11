https://ria.ru/20250811/dron-2034556938.html
Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР
происшествия
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 11 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник влетел в окно супермаркета в Лисичанске, пострадала продавец-кассир, с осколочными ранениями она госпитализирована, сообщила в понедельник министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. "Дрон ВСУ влетел в окно супермаркета в Лисичанске. Пострадал кассир-продавец. Беспилотник атаковал очередной гражданский объект вчера вечером около 18 часов", - приводятся слова министра в Telegram-канале регионального правительства. Уточняется, что молодая женщина госпитализирована с акубаротравмой и осколочными ранениями в местную больницу.
лисичанск
луганская народная республика
