Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР

ЛУГАНСК, 11 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник влетел в окно супермаркета в Лисичанске, пострадала продавец-кассир, с осколочными ранениями она госпитализирована, сообщила в понедельник министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. "Дрон ВСУ влетел в окно супермаркета в Лисичанске. Пострадал кассир-продавец. Беспилотник атаковал очередной гражданский объект вчера вечером около 18 часов", - приводятся слова министра в Telegram-канале регионального правительства. Уточняется, что молодая женщина госпитализирована с акубаротравмой и осколочными ранениями в местную больницу.

