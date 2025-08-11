Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР - РИА Новости, 11.08.2025
12:22 11.08.2025
Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР
Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР - РИА Новости, 11.08.2025
Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР
Украинский беспилотник влетел в окно супермаркета в Лисичанске, пострадала продавец-кассир, с осколочными ранениями она госпитализирована, сообщила в... РИА Новости, 11.08.2025
ЛУГАНСК, 11 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник влетел в окно супермаркета в Лисичанске, пострадала продавец-кассир, с осколочными ранениями она госпитализирована, сообщила в понедельник министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. "Дрон ВСУ влетел в окно супермаркета в Лисичанске. Пострадал кассир-продавец. Беспилотник атаковал очередной гражданский объект вчера вечером около 18 часов", - приводятся слова министра в Telegram-канале регионального правительства. Уточняется, что молодая женщина госпитализирована с акубаротравмой и осколочными ранениями в местную больницу.
Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР

Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник влетел в окно супермаркета в Лисичанске, пострадала продавец-кассир, с осколочными ранениями она госпитализирована, сообщила в понедельник министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
"Дрон ВСУ влетел в окно супермаркета в Лисичанске. Пострадал кассир-продавец. Беспилотник атаковал очередной гражданский объект вчера вечером около 18 часов", - приводятся слова министра в Telegram-канале регионального правительства.
Уточняется, что молодая женщина госпитализирована с акубаротравмой и осколочными ранениями в местную больницу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Происшествия
 
 
