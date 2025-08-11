https://ria.ru/20250811/dron-2034525821.html
Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник, атаковавший Москву
2025-08-11T10:16:00+03:00
2025-08-11T10:16:00+03:00
2025-08-11T10:18:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
