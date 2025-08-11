Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник, атаковавший Москву
10:16 11.08.2025 (обновлено: 10:18 11.08.2025)
Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник, атаковавший Москву
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Москва Сергей Собянин Безопасность
 
 
