Рейтинг@Mail.ru
МИД Армении опубликовал проект мирного соглашения с Азербайджаном - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 11.08.2025 (обновлено: 17:35 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/dogovor-2034619539.html
МИД Армении опубликовал проект мирного соглашения с Азербайджаном
МИД Армении опубликовал проект мирного соглашения с Азербайджаном - РИА Новости, 11.08.2025
МИД Армении опубликовал проект мирного соглашения с Азербайджаном
МИД Армении опубликовал проект мирного договора с Азербайджаном. Стороны обязуются: РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T16:30:00+03:00
2025-08-11T17:35:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
ильхам алиев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. МИД Армении опубликовал проект мирного договора с Азербайджаном. Стороны обязуются:Путь к мирному договору Ереван и Баку начали дискуссии по поводу соглашения в 2022 году при посредничестве России, США и ЕС. В конце мая 2023-го Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.В сентябре 2023 года Баку начал там военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024-го.В марте этого года МИД Армении сообщил о завершении переговоров по мирному договору, отметив, что документ готов к подписанию. Вскоре эту информацию подтвердили в Баку.В минувшую пятницу лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о парафировании министрами иностранных согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.В документе отдельный пункт касается открытия транспортных коммуникаций и обеспечения беспрепятственной связи между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Также зафиксировано, что на территории Армении будет реализован специальный проект — "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания",В середине июля Алиев подчеркнул, что подписание договора станет возможным сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.
https://ria.ru/20250811/razgovor-2034577392.html
https://ria.ru/20250809/mid-2034344673.html
https://ria.ru/20250811/soglashenie-2034609884.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_195:0:1795:1200_1920x0_80_0_0_20568e5c5ab79e258cc4903e4c33aab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, ильхам алиев, дональд трамп
В мире, Армения, Азербайджан, США, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Дональд Трамп

МИД Армении опубликовал проект мирного соглашения с Азербайджаном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. МИД Армении опубликовал проект мирного договора с Азербайджаном. Стороны обязуются:
  • не предпринимать действия, направленные против территориальной целостности друг друга;
  • установить дипломатические отношения после подписания мирного соглашения;
  • отозвать поданные друг против друга жалобы в международных судах после вступления в силу мирного соглашения;
  • не размещать вдоль своей общей границы силы какой-либо третьей стороны;
  • провести переговоры и заключить соглашение о делимитации и демаркации границы;
  • не ссылаться на внутреннее законодательство для неисполнения мирного договора;
  • не осуществлять, не поощрять враждебные действия друг против друга в различных сферах и не участвовать в них.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне
Вчера, 13:44

Путь к мирному договору

Ереван и Баку начали дискуссии по поводу соглашения в 2022 году при посредничестве России, США и ЕС. В конце мая 2023-го Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
В сентябре 2023 года Баку начал там военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024-го.
В марте этого года МИД Армении сообщил о завершении переговоров по мирному договору, отметив, что документ готов к подписанию. Вскоре эту информацию подтвердили в Баку.
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
МИД России прокомментировал встречу лидеров Армении и Азербайджана в США
9 августа, 16:50
В минувшую пятницу лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о парафировании министрами иностранных согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.
В документе отдельный пункт касается открытия транспортных коммуникаций и обеспечения беспрепятственной связи между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Также зафиксировано, что на территории Армении будет реализован специальный проект — "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания",
В середине июля Алиев подчеркнул, что подписание договора станет возможным сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В правительстве ФРГ прокомментировали соглашение Армении и Азербайджана
Вчера, 15:41
 
В миреАрменияАзербайджанСШАНикол ПашинянИльхам АлиевДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала