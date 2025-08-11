МИД Армении опубликовал проект мирного соглашения с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. МИД Армении опубликовал проект мирного договора с Азербайджаном. Стороны обязуются:
- не предпринимать действия, направленные против территориальной целостности друг друга;
- установить дипломатические отношения после подписания мирного соглашения;
- отозвать поданные друг против друга жалобы в международных судах после вступления в силу мирного соглашения;
- не размещать вдоль своей общей границы силы какой-либо третьей стороны;
- провести переговоры и заключить соглашение о делимитации и демаркации границы;
- не ссылаться на внутреннее законодательство для неисполнения мирного договора;
- не осуществлять, не поощрять враждебные действия друг против друга в различных сферах и не участвовать в них.
Путь к мирному договору
Ереван и Баку начали дискуссии по поводу соглашения в 2022 году при посредничестве России, США и ЕС. В конце мая 2023-го Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
В сентябре 2023 года Баку начал там военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024-го.
В марте этого года МИД Армении сообщил о завершении переговоров по мирному договору, отметив, что документ готов к подписанию. Вскоре эту информацию подтвердили в Баку.
В минувшую пятницу лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о парафировании министрами иностранных согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.
В документе отдельный пункт касается открытия транспортных коммуникаций и обеспечения беспрепятственной связи между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Также зафиксировано, что на территории Армении будет реализован специальный проект — "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания",
В середине июля Алиев подчеркнул, что подписание договора станет возможным сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.