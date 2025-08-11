https://ria.ru/20250811/dogovor-2034619539.html

МИД Армении опубликовал проект мирного соглашения с Азербайджаном

МИД Армении опубликовал проект мирного соглашения с Азербайджаном - РИА Новости, 11.08.2025

МИД Армении опубликовал проект мирного соглашения с Азербайджаном

МИД Армении опубликовал проект мирного договора с Азербайджаном. Стороны обязуются: РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T16:30:00+03:00

2025-08-11T16:30:00+03:00

2025-08-11T17:35:00+03:00

в мире

армения

азербайджан

сша

никол пашинян

ильхам алиев

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. МИД Армении опубликовал проект мирного договора с Азербайджаном. Стороны обязуются:Путь к мирному договору Ереван и Баку начали дискуссии по поводу соглашения в 2022 году при посредничестве России, США и ЕС. В конце мая 2023-го Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.В сентябре 2023 года Баку начал там военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024-го.В марте этого года МИД Армении сообщил о завершении переговоров по мирному договору, отметив, что документ готов к подписанию. Вскоре эту информацию подтвердили в Баку.В минувшую пятницу лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о парафировании министрами иностранных согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.В документе отдельный пункт касается открытия транспортных коммуникаций и обеспечения беспрепятственной связи между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Также зафиксировано, что на территории Армении будет реализован специальный проект — "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания",В середине июля Алиев подчеркнул, что подписание договора станет возможным сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

https://ria.ru/20250811/razgovor-2034577392.html

https://ria.ru/20250809/mid-2034344673.html

https://ria.ru/20250811/soglashenie-2034609884.html

армения

азербайджан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, ильхам алиев, дональд трамп