https://ria.ru/20250811/dnr-2034677614.html

ВС России практически взяли ВСУ в клещи в районе Димитрова в ДНР

ВС России практически взяли ВСУ в клещи в районе Димитрова в ДНР - РИА Новости, 11.08.2025

ВС России практически взяли ВСУ в клещи в районе Димитрова в ДНР

Вооруженные силы России практически "взяли в клещи" противника в районе Димитрова в ДНР, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T20:58:00+03:00

2025-08-11T20:58:00+03:00

2025-08-11T20:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

димитров

россия

донецкая народная республика

вгтрк

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России практически "взяли в клещи" противника в районе Димитрова в ДНР, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский. "Мы начинаем с севера очень сильно поддавливать противника в районе Димитрова. И фактически в районе Димитрова он уже взят в очень серьезные клещи… У наших вооруженных сил уже есть прямое движение со стороны востока в сторону запада именно в город Димитров. Это всё успехи 51-й общевойсковой армии, которая давит противника с востока и давит с севера", - рассказал Кимаковский, его слова приводятся в Telegram-канале информационной телевизионной программы ВГТРК "Вести". Как отметил Кимаковский, ВС РФ разрушили логистику ВСУ, "вбив клин" между Красноармейском и Димитровом. Он также сообщил, что армия России освободила административные здания шахты "Краснолиманская" в ДНР.

https://ria.ru/20250811/drony-2034674563.html

димитров

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, димитров, россия, донецкая народная республика, вгтрк, вооруженные силы украины, происшествия