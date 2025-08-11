https://ria.ru/20250811/dnr-2034677614.html
ВС России практически взяли ВСУ в клещи в районе Димитрова в ДНР
ВС России практически взяли ВСУ в клещи в районе Димитрова в ДНР - РИА Новости, 11.08.2025
ВС России практически взяли ВСУ в клещи в районе Димитрова в ДНР
Вооруженные силы России практически "взяли в клещи" противника в районе Димитрова в ДНР, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T20:58:00+03:00
2025-08-11T20:58:00+03:00
2025-08-11T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
димитров
россия
донецкая народная республика
вгтрк
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России практически "взяли в клещи" противника в районе Димитрова в ДНР, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский. "Мы начинаем с севера очень сильно поддавливать противника в районе Димитрова. И фактически в районе Димитрова он уже взят в очень серьезные клещи… У наших вооруженных сил уже есть прямое движение со стороны востока в сторону запада именно в город Димитров. Это всё успехи 51-й общевойсковой армии, которая давит противника с востока и давит с севера", - рассказал Кимаковский, его слова приводятся в Telegram-канале информационной телевизионной программы ВГТРК "Вести". Как отметил Кимаковский, ВС РФ разрушили логистику ВСУ, "вбив клин" между Красноармейском и Димитровом. Он также сообщил, что армия России освободила административные здания шахты "Краснолиманская" в ДНР.
димитров
россия
донецкая народная республика
ВС России практически взяли ВСУ в клещи в районе Димитрова в ДНР
