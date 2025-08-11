Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили лагерь ВСУ в районе Северска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 11.08.2025
Российские военные уничтожили лагерь ВСУ в районе Северска
2025-08-11T12:02:00+03:00
2025-08-11T12:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 11 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили бронетехнику и лагерь ВСУ в районе Северска в ДНР, без бронетехники противник лишился мобильности, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Бойцы "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач огнем артиллерии и сбросами с БПЛА уничтожили три единицы автомобильной и мототехники ВСУ в районе населенного пункта Северск. Сбросами с дронов наши разведчики успешно поразили технику противника, а последующий взрыв объял пожаром весь скрытый лагерь противника", – сказали в пресс-центре. Отдельно отмечается работа артиллеристов группировки, которые уничтожили на ходу боевую бронированную машину "Козак" противника, лишив его мобильности.
северск
донецкая народная республика
северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Боевая работа артиллерийских расчетов
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили бронетехнику и лагерь ВСУ в районе Северска в ДНР, без бронетехники противник лишился мобильности, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"Бойцы "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач огнем артиллерии и сбросами с БПЛА уничтожили три единицы автомобильной и мототехники ВСУ в районе населенного пункта Северск. Сбросами с дронов наши разведчики успешно поразили технику противника, а последующий взрыв объял пожаром весь скрытый лагерь противника", – сказали в пресс-центре.
Отдельно отмечается работа артиллеристов группировки, которые уничтожили на ходу боевую бронированную машину "Козак" противника, лишив его мобильности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Северск
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
 
 
