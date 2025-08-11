https://ria.ru/20250811/dnr-2034552491.html

Российские военные уничтожили лагерь ВСУ в районе Северска

2025-08-11T12:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ЛУГАНСК, 11 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили бронетехнику и лагерь ВСУ в районе Северска в ДНР, без бронетехники противник лишился мобильности, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Бойцы "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач огнем артиллерии и сбросами с БПЛА уничтожили три единицы автомобильной и мототехники ВСУ в районе населенного пункта Северск. Сбросами с дронов наши разведчики успешно поразили технику противника, а последующий взрыв объял пожаром весь скрытый лагерь противника", – сказали в пресс-центре. Отдельно отмечается работа артиллеристов группировки, которые уничтожили на ходу боевую бронированную машину "Козак" противника, лишив его мобильности.

северск

донецкая народная республика

2025

северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины