https://ria.ru/20250811/dnr-2034521466.html

В Дзержинске при атаке ВСУ пострадал мирный житель

В Дзержинске при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2025

В Дзержинске при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T09:53:00+03:00

2025-08-11T09:53:00+03:00

2025-08-11T09:53:00+03:00

дзержинск (донецкая область)

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В то же время в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в 6.00 мск украинский беспилотник-камикадзе атаковал Дзержинск. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250811/plennye-2034518532.html

дзержинск (донецкая область)

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дзержинск (донецкая область), горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия