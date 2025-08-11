Рейтинг@Mail.ru
В Дзержинске при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/dnr-2034521466.html
В Дзержинске при атаке ВСУ пострадал мирный житель
В Дзержинске при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2025
В Дзержинске при атаке ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T09:53:00+03:00
2025-08-11T09:53:00+03:00
дзержинск (донецкая область)
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В то же время в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в 6.00 мск украинский беспилотник-камикадзе атаковал Дзержинск. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250811/plennye-2034518532.html
дзержинск (донецкая область)
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дзержинск (донецкая область), горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Дзержинск (Донецкая область), Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Дзержинске при атаке ВСУ пострадал мирный житель

В Дзержинске при атаке украинского беспилотника пострадал мирный житель

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько.
«
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
В то же время в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в 6.00 мск украинский беспилотник-камикадзе атаковал Дзержинск.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении
Вчера, 09:34
 
Дзержинск (Донецкая область)ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала