В Дзержинске при атаке ВСУ пострадал мирный житель

ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В то же время в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что в 6.00 мск украинский беспилотник-камикадзе атаковал Дзержинск. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
