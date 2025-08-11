https://ria.ru/20250811/dnepr-2034555285.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных ВСУ, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Магдалиновка, Орехов, Новоданиловка Запорожской области, Никольское, Казацкое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

