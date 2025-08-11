https://ria.ru/20250811/detsady-2034654684.html

В Госдуму внесли проект о приоритетном приеме детей россиян в детские сады

В Госдуму внесли проект о приоритетном приеме детей россиян в детские сады - РИА Новости, 11.08.2025

В Госдуму внесли проект о приоритетном приеме детей россиян в детские сады

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в ГД законопроект, которым предлагается предоставить российским детям... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T18:28:00+03:00

2025-08-11T18:28:00+03:00

2025-08-11T18:52:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

социальный навигатор

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762803762_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0042cc935a445d0a4476c18be2094aab.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в ГД законопроект, которым предлагается предоставить российским детям приоритет перед иностранными гражданами при приеме в детские сады, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить приоритетный порядок для граждан Российской Федерации при приеме или переводе на обучение по образовательным программам дошкольного образования", - сказано в пояснительной записке. Авторы инициативы подчеркивают, что в 2024 году в отдельных регионах РФ количество детей-иностранцев в детских садах и школах доходило до 30-40%. Они добавляют, что большинство прибывающих в Россию семей мигрантов являются многодетными, что дает им право первоочередного зачисления. Однако такая ситуация приводит к тому, что русские семьи, у которых один или два ребенка, могут сталкиваться с ограничениями в вопросах приема их детей в ближайший к месту жительства детский сад. Как отмечается в документе, обоснование приоритетного зачисления российских детей в дошкольные учреждения основано на необходимости защиты прав граждан, укреплении национальной идентичности, социальной справедливости и эффективности использования образовательных ресурсов. По мнению инициаторов законопроекта, такой подход обеспечит баланс между правами граждан РФ и иностранцев или лиц без гражданства, при этом подчеркивая приоритет интересов граждан России.

https://ria.ru/20250801/obuchenie-2032798757.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, социальный навигатор, детские вопросы