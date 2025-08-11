Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о приоритетном приеме детей россиян в детские сады
18:28 11.08.2025 (обновлено: 18:52 11.08.2025)
В Госдуму внесли проект о приоритетном приеме детей россиян в детские сады
В Госдуму внесли проект о приоритетном приеме детей россиян в детские сады
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в ГД законопроект, которым предлагается предоставить российским детям приоритет перед иностранными гражданами при приеме в детские сады, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить приоритетный порядок для граждан Российской Федерации при приеме или переводе на обучение по образовательным программам дошкольного образования", - сказано в пояснительной записке. Авторы инициативы подчеркивают, что в 2024 году в отдельных регионах РФ количество детей-иностранцев в детских садах и школах доходило до 30-40%. Они добавляют, что большинство прибывающих в Россию семей мигрантов являются многодетными, что дает им право первоочередного зачисления. Однако такая ситуация приводит к тому, что русские семьи, у которых один или два ребенка, могут сталкиваться с ограничениями в вопросах приема их детей в ближайший к месту жительства детский сад. Как отмечается в документе, обоснование приоритетного зачисления российских детей в дошкольные учреждения основано на необходимости защиты прав граждан, укреплении национальной идентичности, социальной справедливости и эффективности использования образовательных ресурсов. По мнению инициаторов законопроекта, такой подход обеспечит баланс между правами граждан РФ и иностранцев или лиц без гражданства, при этом подчеркивая приоритет интересов граждан России.
В Госдуму внесли проект о приоритетном приеме детей россиян в детские сады

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в ГД законопроект, которым предлагается предоставить российским детям приоритет перед иностранными гражданами при приеме в детские сады, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить приоритетный порядок для граждан Российской Федерации при приеме или переводе на обучение по образовательным программам дошкольного образования", - сказано в пояснительной записке.
Авторы инициативы подчеркивают, что в 2024 году в отдельных регионах РФ количество детей-иностранцев в детских садах и школах доходило до 30-40%. Они добавляют, что большинство прибывающих в Россию семей мигрантов являются многодетными, что дает им право первоочередного зачисления. Однако такая ситуация приводит к тому, что русские семьи, у которых один или два ребенка, могут сталкиваться с ограничениями в вопросах приема их детей в ближайший к месту жительства детский сад.
Как отмечается в документе, обоснование приоритетного зачисления российских детей в дошкольные учреждения основано на необходимости защиты прав граждан, укреплении национальной идентичности, социальной справедливости и эффективности использования образовательных ресурсов.
По мнению инициаторов законопроекта, такой подход обеспечит баланс между правами граждан РФ и иностранцев или лиц без гражданства, при этом подчеркивая приоритет интересов граждан России.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Госдуме разрабатывают проект о платном обучении детей мигрантов в школах
1 августа, 12:02
 
