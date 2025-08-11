https://ria.ru/20250811/deti-2034561469.html

В Чувашии на торговца завели дело о похищении детей

Уголовное дело о похищении возбудили на предпринимателя из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за...

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Уголовное дело о похищении возбудили на предпринимателя из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за кражу ими фруктов, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 30 июля подозреваемый, находясь на рынке в городе Ядрине, узнал о краже мандаринов с его торговой точки двумя подростками. В целях их наказания фигурант, угрожая применением насилия, посадил несовершеннолетних брата и сестру в свою машину, после чего отвез их в безлюдное место на расстояние около 2 километров от территории рынка и заставил их умыться зеленкой. "В отношении 44-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по пунктам "в", "д", "ж" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц). Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому", - говорится в сообщении.

россия

