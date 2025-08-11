https://ria.ru/20250811/deti-2034561469.html
В Чувашии на торговца завели дело о похищении детей
В Чувашии на торговца завели дело о похищении детей - РИА Новости, 11.08.2025
В Чувашии на торговца завели дело о похищении детей
Уголовное дело о похищении возбудили на предпринимателя из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T12:40:00+03:00
2025-08-11T12:40:00+03:00
2025-08-11T12:48:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Уголовное дело о похищении возбудили на предпринимателя из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за кражу ими фруктов, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 30 июля подозреваемый, находясь на рынке в городе Ядрине, узнал о краже мандаринов с его торговой точки двумя подростками. В целях их наказания фигурант, угрожая применением насилия, посадил несовершеннолетних брата и сестру в свою машину, после чего отвез их в безлюдное место на расстояние около 2 километров от территории рынка и заставил их умыться зеленкой. "В отношении 44-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по пунктам "в", "д", "ж" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц). Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250811/byk-2034526247.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии на торговца завели дело о похищении детей
СК РФ завел на торговца из Чувашии дело о похищении двух подростков