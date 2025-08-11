https://ria.ru/20250811/dannye-2034493712.html

База данных МВД подтвердила обновление данных командиров "Азова"*

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. База розыска МВД России подтверждает обновление данных двух разыскиваемых командиров украинского нацбатальона "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Константина Немичева и Сергея Величко и переобъявление первого в розыск, свидетельствует ведомственная база. Как следует из базы, МВД РФ обновило фотографии Величко и Немичева в карточках, опубликованных в разделе особо опасных преступников. Кроме того, и у Величко, и у Немичева числится по две карточки в базе розыска. В связи с чем внесены изменения – неизвестно. Также в одной из разыскных карточек Немичева указано, что он переобъявлен в розыск. Оба командира "Азова"* — уроженцы Харькова, Величко — 1994 года рождения, Немичев на два года младше. В России их включили в федеральный список особо опасных разыскиваемых преступников. По информации Следственного комитета, они причастны к посягательству на жизни не менее восьми российских военных. Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году СК РФ возбудил против его бойцов уголовное дело о похищениях людей, истязаниях и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Уже в ходе специальной военной операции в Донбассе стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев"*, в частности пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались населением как живым щитом. В начале августа 2022 года Верховный суд России признал нацбат террористической организацией.* Запрещенная в России террористическая организация

