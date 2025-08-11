https://ria.ru/20250811/dannye-2034493712.html
База данных МВД подтвердила обновление данных командиров "Азова"*
База данных МВД подтвердила обновление данных командиров "Азова"* - РИА Новости, 11.08.2025
База данных МВД подтвердила обновление данных командиров "Азова"*
База розыска МВД России подтверждает обновление данных двух разыскиваемых командиров украинского нацбатальона "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T03:39:00+03:00
2025-08-11T03:39:00+03:00
2025-08-11T03:39:00+03:00
россия
украина
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. База розыска МВД России подтверждает обновление данных двух разыскиваемых командиров украинского нацбатальона "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Константина Немичева и Сергея Величко и переобъявление первого в розыск, свидетельствует ведомственная база. Как следует из базы, МВД РФ обновило фотографии Величко и Немичева в карточках, опубликованных в разделе особо опасных преступников. Кроме того, и у Величко, и у Немичева числится по две карточки в базе розыска. В связи с чем внесены изменения – неизвестно. Также в одной из разыскных карточек Немичева указано, что он переобъявлен в розыск. Оба командира "Азова"* — уроженцы Харькова, Величко — 1994 года рождения, Немичев на два года младше. В России их включили в федеральный список особо опасных разыскиваемых преступников. По информации Следственного комитета, они причастны к посягательству на жизни не менее восьми российских военных. Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году СК РФ возбудил против его бойцов уголовное дело о похищениях людей, истязаниях и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Уже в ходе специальной военной операции в Донбассе стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев"*, в частности пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались населением как живым щитом. В начале августа 2022 года Верховный суд России признал нацбат террористической организацией.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250521/plennyj-2018243224.html
https://ria.ru/20250804/mvd-2033170046.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Донбасс, Следственный комитет России (СК РФ)
База данных МВД подтвердила обновление данных командиров "Азова"*
База данных МВД подтвердила обновление данных двух командиров "Азова"
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. База розыска МВД России подтверждает обновление данных двух разыскиваемых командиров украинского нацбатальона "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Константина Немичева и Сергея Величко и переобъявление первого в розыск, свидетельствует ведомственная база.
Как следует из базы, МВД РФ обновило фотографии Величко и Немичева в карточках, опубликованных в разделе особо опасных преступников. Кроме того, и у Величко, и у Немичева числится по две карточки в базе розыска. В связи с чем внесены изменения – неизвестно.
Также в одной из разыскных карточек Немичева указано, что он переобъявлен в розыск.
Оба командира "Азова"* — уроженцы Харькова
, Величко — 1994 года рождения, Немичев на два года младше. В России
их включили в федеральный список особо опасных разыскиваемых преступников. По информации Следственного комитета, они причастны к посягательству на жизни не менее восьми российских военных.
Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины
было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской военной операции в Донбассе
. В 2015 году СК
РФ возбудил против его бойцов уголовное дело о похищениях людей, истязаниях и применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Уже в ходе специальной военной операции в Донбассе стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев"*, в частности пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались населением как живым щитом. В начале августа 2022 года Верховный суд России признал нацбат террористической организацией.
* Запрещенная в России террористическая организация