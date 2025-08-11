Рейтинг@Mail.ru
Данные двух командиров "Азова"* в розыске обновили - РИА Новости, 11.08.2025
03:18 11.08.2025
Данные двух командиров "Азова"* в розыске обновили
Данные двух командиров "Азова"* в розыске обновили
Данные двух командиров "Азова"* в розыске обновили
россия
украина
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. МВД России обновило данные двух разыскиваемых командиров украинского нацбатальона "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Константина Немичева и Сергея Величко и переобъявило первого в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В частности обновлены их фотографии, а Немичев переобъявлен в розыск. Оба командира "Азова"* — уроженцы Харькова, Величко — 1994 года рождения, Немичев на два года младше. В России их включили в федеральный список особо опасных разыскиваемых преступников. По информации Следственного комитета, они причастны к посягательству на жизни не менее восьми российских военных. Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году СК РФ возбудил против его бойцов уголовное дело о похищениях людей, истязаниях и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Уже в ходе специальной военной операции в Донбассе стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев"*, в частности пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались населением как живым щитом. В начале августа 2022 года Верховный суд России признал нацбат террористической организацией.* Запрещенная в России террористическая организация
россия
украина
донбасс
россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Донбасс, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. МВД России обновило данные двух разыскиваемых командиров украинского нацбатальона "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Константина Немичева и Сергея Величко и переобъявило первого в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В частности обновлены их фотографии, а Немичев переобъявлен в розыск.
Оба командира "Азова"* — уроженцы Харькова, Величко — 1994 года рождения, Немичев на два года младше. В России их включили в федеральный список особо опасных разыскиваемых преступников. По информации Следственного комитета, они причастны к посягательству на жизни не менее восьми российских военных.
Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году СК РФ возбудил против его бойцов уголовное дело о похищениях людей, истязаниях и применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Уже в ходе специальной военной операции в Донбассе стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев"*, в частности пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались населением как живым щитом. В начале августа 2022 года Верховный суд России признал нацбат террористической организацией.
* Запрещенная в России террористическая организация
