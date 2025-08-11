Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане город остался без воды из-за удара молнии - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/dagestan-2034522368.html
В Дагестане город остался без воды из-за удара молнии
В Дагестане город остался без воды из-за удара молнии - РИА Новости, 11.08.2025
В Дагестане город остался без воды из-за удара молнии
Специалисты устраняют последствия удара молнии по подстанции, оставившего без воды дагестанский город Избербаш, сообщает единый оператор республики в сфере... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:00:00+03:00
2025-08-11T10:00:00+03:00
происшествия
избербаш
каспийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942832897_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_a05c1530a57e13a38be3160601f7dfa0.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты устраняют последствия удара молнии по подстанции, оставившего без воды дагестанский город Избербаш, сообщает единый оператор республики в сфере водоснабжения. По данным организации, в ночь на понедельник в результате удара молнии на Кировской подстанции в городе Каспийске произошел взрыв. Поврежден фидер, обеспечивающий электроснабжение насосной станции первого подъема (НС-1). "Вследствие аварии НС-1 оказалась полностью обесточена, и подача воды в город Избербаш была приостановлена. На данный момент специалисты энергоснабжающей организации проводят аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного оборудования и возобновлению подачи электроэнергии на станцию", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Население Избербаша составляет около 60 тысяч человек.
https://ria.ru/20250810/pozhar-2034434400.html
избербаш
каспийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942832897_0:0:2405:1804_1920x0_80_0_0_bfea73b20457660146dec81604b850f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, избербаш, каспийск
Происшествия, Избербаш, Каспийск
В Дагестане город остался без воды из-за удара молнии

В Дагестане город Избербаш остался без воды из-за удара молнии по подстанции

CC BY-SA 4.0 / Дементьева Роман / На фотографии изображен центральный фасад здания Даргинского национального театра в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)Город Избербаш
Город Избербаш - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Дементьева Роман / На фотографии изображен центральный фасад здания Даргинского национального театра в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)
Город Избербаш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты устраняют последствия удара молнии по подстанции, оставившего без воды дагестанский город Избербаш, сообщает единый оператор республики в сфере водоснабжения.
По данным организации, в ночь на понедельник в результате удара молнии на Кировской подстанции в городе Каспийске произошел взрыв. Поврежден фидер, обеспечивающий электроснабжение насосной станции первого подъема (НС-1).
"Вследствие аварии НС-1 оказалась полностью обесточена, и подача воды в город Избербаш была приостановлена. На данный момент специалисты энергоснабжающей организации проводят аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного оборудования и возобновлению подачи электроэнергии на станцию", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Население Избербаша составляет около 60 тысяч человек.
Смотровая площадка в Ялтинском горно-лесном заповеднике - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Ялтинском горно-лесном заповеднике после удара молнии вспыхнул пожар
10 августа, 14:26
 
ПроисшествияИзбербашКаспийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала