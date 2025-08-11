https://ria.ru/20250811/dagestan-2034522368.html

В Дагестане город остался без воды из-за удара молнии

В Дагестане город остался без воды из-за удара молнии - РИА Новости, 11.08.2025

В Дагестане город остался без воды из-за удара молнии

Специалисты устраняют последствия удара молнии по подстанции, оставившего без воды дагестанский город Избербаш, сообщает единый оператор республики в сфере... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T10:00:00+03:00

2025-08-11T10:00:00+03:00

2025-08-11T10:00:00+03:00

происшествия

избербаш

каспийск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942832897_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_a05c1530a57e13a38be3160601f7dfa0.jpg

МАХАЧКАЛА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты устраняют последствия удара молнии по подстанции, оставившего без воды дагестанский город Избербаш, сообщает единый оператор республики в сфере водоснабжения. По данным организации, в ночь на понедельник в результате удара молнии на Кировской подстанции в городе Каспийске произошел взрыв. Поврежден фидер, обеспечивающий электроснабжение насосной станции первого подъема (НС-1). "Вследствие аварии НС-1 оказалась полностью обесточена, и подача воды в город Избербаш была приостановлена. На данный момент специалисты энергоснабжающей организации проводят аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного оборудования и возобновлению подачи электроэнергии на станцию", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Население Избербаша составляет около 60 тысяч человек.

https://ria.ru/20250810/pozhar-2034434400.html

избербаш

каспийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, избербаш, каспийск