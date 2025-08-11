В Дагестане город остался без воды из-за удара молнии
CC BY-SA 4.0 / Дементьева Роман / На фотографии изображен центральный фасад здания Даргинского национального театра в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)Город Избербаш
Город Избербаш. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты устраняют последствия удара молнии по подстанции, оставившего без воды дагестанский город Избербаш, сообщает единый оператор республики в сфере водоснабжения.
По данным организации, в ночь на понедельник в результате удара молнии на Кировской подстанции в городе Каспийске произошел взрыв. Поврежден фидер, обеспечивающий электроснабжение насосной станции первого подъема (НС-1).
"Вследствие аварии НС-1 оказалась полностью обесточена, и подача воды в город Избербаш была приостановлена. На данный момент специалисты энергоснабжающей организации проводят аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного оборудования и возобновлению подачи электроэнергии на станцию", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Население Избербаша составляет около 60 тысяч человек.