Ирак столкнулся с острой нехваткой воды

2025-08-11T23:36:00+03:00

БАГДАД, 11 авг - РИА Новости. Ирак сталкивается с острой нехваткой воды на фоне сильной засухи и снижения притока воды из соседних стран, заявил РИА Новости советник министерства сельского хозяйства Махди Дамад. "Невозможность доставки питьевой воды в провинции и истощение запасов подземных вод представляют серьезную опасность. В 2019 году запасы достигали 65 миллиардов кубометров благодаря дождям... Сейчас приток воды из соседних стран (Ирана и Турции - ред.) крайне незначителен, а дождей очень мало", - сказал он. По словам собеседника агентства, Ираку необходимо создать компетентную переговорную группу для диалога с соседями, чтобы обеспечить страну водными ресурсами в полном объеме. Иракские власти связывают возникший кризис не только с климатическими условиями, но и с построенными Турцией и Ираном плотинами на реках Тигр и Ефрат, которые играют ключевую роль в жизнеобеспечении страны. Ранее министр водных ресурсов Ирака Аун Диаб заявил о рекордно низких запасах воды за долгие годы, предупредив о возможной остановке выращивания урожая резкого дефицита.

