https://ria.ru/20250811/chp-2034690639.html
Ирак столкнулся с острой нехваткой воды
Ирак столкнулся с острой нехваткой воды - РИА Новости, 11.08.2025
Ирак столкнулся с острой нехваткой воды
Ирак сталкивается с острой нехваткой воды на фоне сильной засухи и снижения притока воды из соседних стран, заявил РИА Новости советник министерства сельского... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T23:36:00+03:00
2025-08-11T23:36:00+03:00
2025-08-11T23:36:00+03:00
в мире
ирак
иран
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_f516f40a4bac463625a08f444c59d525.jpg
БАГДАД, 11 авг - РИА Новости. Ирак сталкивается с острой нехваткой воды на фоне сильной засухи и снижения притока воды из соседних стран, заявил РИА Новости советник министерства сельского хозяйства Махди Дамад. "Невозможность доставки питьевой воды в провинции и истощение запасов подземных вод представляют серьезную опасность. В 2019 году запасы достигали 65 миллиардов кубометров благодаря дождям... Сейчас приток воды из соседних стран (Ирана и Турции - ред.) крайне незначителен, а дождей очень мало", - сказал он. По словам собеседника агентства, Ираку необходимо создать компетентную переговорную группу для диалога с соседями, чтобы обеспечить страну водными ресурсами в полном объеме. Иракские власти связывают возникший кризис не только с климатическими условиями, но и с построенными Турцией и Ираном плотинами на реках Тигр и Ефрат, которые играют ключевую роль в жизнеобеспечении страны. Ранее министр водных ресурсов Ирака Аун Диаб заявил о рекордно низких запасах воды за долгие годы, предупредив о возможной остановке выращивания урожая резкого дефицита.
https://ria.ru/20250807/krym-2033871740.html
ирак
иран
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_75f69fce02a8bbb1b990cc1c74c0c3de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, иран, турция
В мире, Ирак, Иран, Турция
Ирак столкнулся с острой нехваткой воды
Советник Минсельхоза Ирака Дамад: страна столкнулась с острой нехваткой воды