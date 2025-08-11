Рейтинг@Mail.ru
Ирак столкнулся с острой нехваткой воды - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/chp-2034690639.html
Ирак столкнулся с острой нехваткой воды
Ирак столкнулся с острой нехваткой воды - РИА Новости, 11.08.2025
Ирак столкнулся с острой нехваткой воды
Ирак сталкивается с острой нехваткой воды на фоне сильной засухи и снижения притока воды из соседних стран, заявил РИА Новости советник министерства сельского... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T23:36:00+03:00
2025-08-11T23:36:00+03:00
в мире
ирак
иран
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_f516f40a4bac463625a08f444c59d525.jpg
БАГДАД, 11 авг - РИА Новости. Ирак сталкивается с острой нехваткой воды на фоне сильной засухи и снижения притока воды из соседних стран, заявил РИА Новости советник министерства сельского хозяйства Махди Дамад. "Невозможность доставки питьевой воды в провинции и истощение запасов подземных вод представляют серьезную опасность. В 2019 году запасы достигали 65 миллиардов кубометров благодаря дождям... Сейчас приток воды из соседних стран (Ирана и Турции - ред.) крайне незначителен, а дождей очень мало", - сказал он. По словам собеседника агентства, Ираку необходимо создать компетентную переговорную группу для диалога с соседями, чтобы обеспечить страну водными ресурсами в полном объеме. Иракские власти связывают возникший кризис не только с климатическими условиями, но и с построенными Турцией и Ираном плотинами на реках Тигр и Ефрат, которые играют ключевую роль в жизнеобеспечении страны. Ранее министр водных ресурсов Ирака Аун Диаб заявил о рекордно низких запасах воды за долгие годы, предупредив о возможной остановке выращивания урожая резкого дефицита.
https://ria.ru/20250807/krym-2033871740.html
ирак
иран
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_75f69fce02a8bbb1b990cc1c74c0c3de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, иран, турция
В мире, Ирак, Иран, Турция
Ирак столкнулся с острой нехваткой воды

Советник Минсельхоза Ирака Дамад: страна столкнулась с острой нехваткой воды

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАГДАД, 11 авг - РИА Новости. Ирак сталкивается с острой нехваткой воды на фоне сильной засухи и снижения притока воды из соседних стран, заявил РИА Новости советник министерства сельского хозяйства Махди Дамад.
"Невозможность доставки питьевой воды в провинции и истощение запасов подземных вод представляют серьезную опасность. В 2019 году запасы достигали 65 миллиардов кубометров благодаря дождям... Сейчас приток воды из соседних стран (Ирана и Турции - ред.) крайне незначителен, а дождей очень мало", - сказал он.
По словам собеседника агентства, Ираку необходимо создать компетентную переговорную группу для диалога с соседями, чтобы обеспечить страну водными ресурсами в полном объеме.
Иракские власти связывают возникший кризис не только с климатическими условиями, но и с построенными Турцией и Ираном плотинами на реках Тигр и Ефрат, которые играют ключевую роль в жизнеобеспечении страны. Ранее министр водных ресурсов Ирака Аун Диаб заявил о рекордно низких запасах воды за долгие годы, предупредив о возможной остановке выращивания урожая резкого дефицита.
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Глава Республики Крым рассказал о ситуации с водоснабжением в регионе
7 августа, 10:51
 
В миреИракИранТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала