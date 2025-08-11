Рейтинг@Mail.ru
Один пострадавший при обрушении в ТЦ в Ингушетии находится в больнице - РИА Новости, 11.08.2025
22:56 11.08.2025
Один пострадавший при обрушении в ТЦ в Ингушетии находится в больнице
происшествия
магас
республика ингушетия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НАЛЬЧИК, 11 авг - РИА Новости. Один пострадавший в результате обрушения конструкций в строящемся торговом комплексе в столице Ингушетии Магасе находится в больнице, еще двое направлены на амбулаторное лечение, сообщило региональное ГУ МЧС. Ранее ведомство сообщило, что в понедельник на стройплощадке торгового комплекса в Магасе произошло обрушение конструкций во время заливки колонн и перекрытий. В результате пострадал один рабочий. СУСК РФ по региону уточнило, что пострадали трое рабочих, ведомство организовало по данному факту проверку. "Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Один из них госпитализирован для дальнейшего наблюдения и лечения. Двое после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. По предварительным данным МЧС, причиной происшествия стало разрушение опалубки, не выдержавшей нагрузку при заливке бетонной смеси.
происшествия, магас, республика ингушетия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Магас, Республика Ингушетия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
НАЛЬЧИК, 11 авг - РИА Новости. Один пострадавший в результате обрушения конструкций в строящемся торговом комплексе в столице Ингушетии Магасе находится в больнице, еще двое направлены на амбулаторное лечение, сообщило региональное ГУ МЧС.
Ранее ведомство сообщило, что в понедельник на стройплощадке торгового комплекса в Магасе произошло обрушение конструкций во время заливки колонн и перекрытий. В результате пострадал один рабочий. СУСК РФ по региону уточнило, что пострадали трое рабочих, ведомство организовало по данному факту проверку.
"Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Один из них госпитализирован для дальнейшего наблюдения и лечения. Двое после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
По предварительным данным МЧС, причиной происшествия стало разрушение опалубки, не выдержавшей нагрузку при заливке бетонной смеси.
