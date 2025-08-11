https://ria.ru/20250811/chp-2034687528.html

Один пострадавший при обрушении в ТЦ в Ингушетии находится в больнице

Один пострадавший в результате обрушения конструкций в строящемся торговом комплексе в столице Ингушетии Магасе находится в больнице, еще двое направлены на... РИА Новости, 11.08.2025

НАЛЬЧИК, 11 авг - РИА Новости. Один пострадавший в результате обрушения конструкций в строящемся торговом комплексе в столице Ингушетии Магасе находится в больнице, еще двое направлены на амбулаторное лечение, сообщило региональное ГУ МЧС. Ранее ведомство сообщило, что в понедельник на стройплощадке торгового комплекса в Магасе произошло обрушение конструкций во время заливки колонн и перекрытий. В результате пострадал один рабочий. СУСК РФ по региону уточнило, что пострадали трое рабочих, ведомство организовало по данному факту проверку. "Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Один из них госпитализирован для дальнейшего наблюдения и лечения. Двое после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. По предварительным данным МЧС, причиной происшествия стало разрушение опалубки, не выдержавшей нагрузку при заливке бетонной смеси.

