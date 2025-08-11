https://ria.ru/20250811/chp-2034687528.html
Один пострадавший при обрушении в ТЦ в Ингушетии находится в больнице
Один пострадавший при обрушении в ТЦ в Ингушетии находится в больнице - РИА Новости, 11.08.2025
Один пострадавший при обрушении в ТЦ в Ингушетии находится в больнице
Один пострадавший в результате обрушения конструкций в строящемся торговом комплексе в столице Ингушетии Магасе находится в больнице, еще двое направлены на... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T22:56:00+03:00
2025-08-11T22:56:00+03:00
2025-08-11T22:56:00+03:00
происшествия
магас
республика ингушетия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
НАЛЬЧИК, 11 авг - РИА Новости. Один пострадавший в результате обрушения конструкций в строящемся торговом комплексе в столице Ингушетии Магасе находится в больнице, еще двое направлены на амбулаторное лечение, сообщило региональное ГУ МЧС. Ранее ведомство сообщило, что в понедельник на стройплощадке торгового комплекса в Магасе произошло обрушение конструкций во время заливки колонн и перекрытий. В результате пострадал один рабочий. СУСК РФ по региону уточнило, что пострадали трое рабочих, ведомство организовало по данному факту проверку. "Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Один из них госпитализирован для дальнейшего наблюдения и лечения. Двое после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. По предварительным данным МЧС, причиной происшествия стало разрушение опалубки, не выдержавшей нагрузку при заливке бетонной смеси.
https://ria.ru/20250811/kuzbass-2034498368.html
магас
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магас, республика ингушетия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Магас, Республика Ингушетия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Один пострадавший при обрушении в ТЦ в Ингушетии находится в больнице
Один пострадавший при обрушении конструкций в ТЦ в Магасе находится в больнице