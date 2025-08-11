https://ria.ru/20250811/chp-2034671938.html

Писатель Чижов погиб, купаясь в шторм в Балтийском море

Писатель Чижов погиб, купаясь в шторм в Балтийском море - РИА Новости, 11.08.2025

Писатель Чижов погиб, купаясь в шторм в Балтийском море

Писатель Чижов погиб, купаясь в шторм на необорудованном пляже Балтийского моря, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T20:10:00+03:00

2025-08-11T20:10:00+03:00

2025-08-11T21:02:00+03:00

происшествия

балтийское море

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034617798_0:114:3077:1845_1920x0_80_0_0_5d50f665d1f966d455985b15c5a04c1d.jpg

КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Писатель Чижов погиб, купаясь в шторм на необорудованном пляже Балтийского моря, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В понедельник днем поступила информация о гибели мужчины в Балтийском море в черте поселка Мечниково. Светлогорский межрайонный следственный отдел СУ СК по Калининградской области организовал доследственную проверку. "Личность погибшего установлена. Им оказался 58-летний житель Москвы, приехавший в регион на отдых с женой. По предварительным данным, мужчина днем пошел купаться на необорудованном пляже в поселке Мечниково Балтийского городского округа, несмотря на запрет купания из-за сильных волн. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и погиб. Его тело из воды извлечено водолазами МЧС", — говорится в сообщении. Во время осмотра места происшествия не обнаружили признаков насильственной смерти. Для установления точной причины назначили судебно-медицинскую экспертизу. Чижов родился 29 октября 1966 года в Москве. Окончил юридический факультет МГУ. В 1997-м журнал "Соло" опубликовал его первое произведение — повесть "Бесконечный праздник". Среди других известных работ писателя — "Перевод с подстрочника", "Темное прошлое человека будущего" и сборник рассказов "Самоубийцы и другие шутники".

балтийское море

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, балтийское море, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)