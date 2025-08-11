https://ria.ru/20250811/chp-2034671938.html
Писатель Чижов погиб, купаясь в шторм в Балтийском море
КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Писатель Чижов погиб, купаясь в шторм на необорудованном пляже Балтийского моря, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В понедельник днем поступила информация о гибели мужчины в Балтийском море в черте поселка Мечниково. Светлогорский межрайонный следственный отдел СУ СК по Калининградской области организовал доследственную проверку. "Личность погибшего установлена. Им оказался 58-летний житель Москвы, приехавший в регион на отдых с женой. По предварительным данным, мужчина днем пошел купаться на необорудованном пляже в поселке Мечниково Балтийского городского округа, несмотря на запрет купания из-за сильных волн. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и погиб. Его тело из воды извлечено водолазами МЧС", — говорится в сообщении. Во время осмотра места происшествия не обнаружили признаков насильственной смерти. Для установления точной причины назначили судебно-медицинскую экспертизу. Чижов родился 29 октября 1966 года в Москве. Окончил юридический факультет МГУ. В 1997-м журнал "Соло" опубликовал его первое произведение — повесть "Бесконечный праздник". Среди других известных работ писателя — "Перевод с подстрочника", "Темное прошлое человека будущего" и сборник рассказов "Самоубийцы и другие шутники".
