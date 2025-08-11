https://ria.ru/20250811/chp-2034647693.html
В Коми временно ограничили работу мобильного интернета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Работа мобильного интернета временно ограничена в республике Коми в рамках обеспечения дополнительных мер безопасности, сообщило региональное министерство цифрового развития и связи. "В связи с необходимостью дополнительных мер безопасности на территории республики Коми временно ограничена работа мобильного интернета. Это плановая превентивная мера, направленная на защиту инфраструктуры и обеспечение стабильности работы важных объектов", – говорится в Telegram-канале ведомства. Жителям региона рекомендуется в период ограничений мобильного интернета использовать Wi-Fi. Голосовая связь и SMS работают в обычном режиме. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в воскресенье сообщал о введении процедур обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. В результате падений БПЛА никто не пострадал, режим опасности был снят, уточнял он.
