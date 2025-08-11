https://ria.ru/20250811/chp-2034647693.html

В Коми временно ограничили работу мобильного интернета

В Коми временно ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 11.08.2025

В Коми временно ограничили работу мобильного интернета

Работа мобильного интернета временно ограничена в республике Коми в рамках обеспечения дополнительных мер безопасности, сообщило региональное министерство... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T17:52:00+03:00

2025-08-11T17:52:00+03:00

2025-08-11T17:52:00+03:00

технологии

республика коми

ростислав гольдштейн

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_0:150:2194:1384_1920x0_80_0_0_cd803a693d104b4f48677a0d1370def9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Работа мобильного интернета временно ограничена в республике Коми в рамках обеспечения дополнительных мер безопасности, сообщило региональное министерство цифрового развития и связи. "В связи с необходимостью дополнительных мер безопасности на территории республики Коми временно ограничена работа мобильного интернета. Это плановая превентивная мера, направленная на защиту инфраструктуры и обеспечение стабильности работы важных объектов", – говорится в Telegram-канале ведомства. Жителям региона рекомендуется в период ограничений мобильного интернета использовать Wi-Fi. Голосовая связь и SMS работают в обычном режиме. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в воскресенье сообщал о введении процедур обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. В результате падений БПЛА никто не пострадал, режим опасности был снят, уточнял он.

https://ria.ru/20250811/kbr-2034609236.html

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, республика коми, ростислав гольдштейн, происшествия