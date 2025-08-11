Рейтинг@Mail.ru
В Коми временно ограничили работу мобильного интернета
17:52 11.08.2025
В Коми временно ограничили работу мобильного интернета
В Коми временно ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 11.08.2025
В Коми временно ограничили работу мобильного интернета
Работа мобильного интернета временно ограничена в республике Коми в рамках обеспечения дополнительных мер безопасности, сообщило региональное министерство... РИА Новости, 11.08.2025
технологии
республика коми
ростислав гольдштейн
происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Работа мобильного интернета временно ограничена в республике Коми в рамках обеспечения дополнительных мер безопасности, сообщило региональное министерство цифрового развития и связи. "В связи с необходимостью дополнительных мер безопасности на территории республики Коми временно ограничена работа мобильного интернета. Это плановая превентивная мера, направленная на защиту инфраструктуры и обеспечение стабильности работы важных объектов", – говорится в Telegram-канале ведомства. Жителям региона рекомендуется в период ограничений мобильного интернета использовать Wi-Fi. Голосовая связь и SMS работают в обычном режиме. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в воскресенье сообщал о введении процедур обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. В результате падений БПЛА никто не пострадал, режим опасности был снят, уточнял он.
республика коми
технологии, республика коми, ростислав гольдштейн, происшествия
Технологии, Республика Коми, Ростислав Гольдштейн, Происшествия
В Коми временно ограничили работу мобильного интернета

Минцифры Коми сообщило о временном ограничении работы мобильного интернета

© РИА Новости / Мария Девахина
Смартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Работа мобильного интернета временно ограничена в республике Коми в рамках обеспечения дополнительных мер безопасности, сообщило региональное министерство цифрового развития и связи.
"В связи с необходимостью дополнительных мер безопасности на территории республики Коми временно ограничена работа мобильного интернета. Это плановая превентивная мера, направленная на защиту инфраструктуры и обеспечение стабильности работы важных объектов", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Жителям региона рекомендуется в период ограничений мобильного интернета использовать Wi-Fi. Голосовая связь и SMS работают в обычном режиме.
Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в воскресенье сообщал о введении процедур обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. В результате падений БПЛА никто не пострадал, режим опасности был снят, уточнял он.
В КБР ввели ограничения в работе мобильного интернета
