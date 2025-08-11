Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
16:37 11.08.2025
Погиб писатель Евгений Чижов
культура
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Писатель Евгений Чижов умер в возрасте 58 лет, сообщил его друг Дмитрий Данилов в Telegram-канале."Сегодня ушел из жизни мой близкий друг, прекрасный писатель Евгений Чижов (Соминский). Утонул в Балтийском море", — написал он.Чижов родился 29 октября 1966 года в Москве. Окончил юридический факультет МГУ. В 1997-м журнал "Соло" опубликовал его первое произведение — повесть "Бесконечный праздник". Среди других известных работ писателя — "Перевод с подстрочника", "Темное прошлое человека будущего" и сборник рассказов "Самоубийцы и другие шутники".
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Писатель Евгений Чижов умер в возрасте 58 лет, сообщил его друг Дмитрий Данилов в Telegram-канале.
"Сегодня ушел из жизни мой близкий друг, прекрасный писатель Евгений Чижов (Соминский). Утонул в Балтийском море", — написал он.
Чижов родился 29 октября 1966 года в Москве. Окончил юридический факультет МГУ. В 1997-м журнал "Соло" опубликовал его первое произведение — повесть "Бесконечный праздник". Среди других известных работ писателя — "Перевод с подстрочника", "Темное прошлое человека будущего" и сборник рассказов "Самоубийцы и другие шутники".
 
Культура
 
 
