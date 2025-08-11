https://ria.ru/20250811/chp-2034615550.html

В Калининграде у мужчины нашли 57 кустов конопли

Полиция в Калининграде нашла у отца младенцев-близнецов 57 кустов конопли, марихуану, гашишное масло и каннабис, он задержан, возбуждены уголовные дела

КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Полиция в Калининграде нашла у отца младенцев-близнецов 57 кустов конопли, марихуану, гашишное масло и каннабис, он задержан, возбуждены уголовные дела сообщает пресс- служба регионального УМВД. По информации пресс-службы, деятельность 44-летнего калининградца, подозреваемого в незаконном культивировании и хранении запрещённых растений, пресекли оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области совместно с Центром кинологической службы регионального УМВД при участии Калининградской областной таможни и Росгвардии в рамках оперативно-профилактической операции "Мак – 2025". "Злоумышленника задержали на улице Карла Маркса в городе Калининграде, когда он находился на прогулке вместе со своей женой и двумя двухнедельными мальчиками-близнецами. Полицейские провели обыск в жилище супружеской четы, во время которого обнаружили и изъяли почти 80 граммов марихуаны и порядка 33,5 граммов гашишного масла", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального УМВД. Также оперативники установили, что мужчина некоторое время назад арендовал подвальное помещение в нежилом здании на улице Кутузова. Проверили и там. "В ходе его обследования полицейские нашли 57 кустов конопли, произраставших в ёмкостях с землёй, а также оборудование для культивации. Там же обнаружено 206 граммов каннабиса, шприцы и упаковочный материал", - добавили в пресс-службе. Следственный отдел ОМВД России по Центральному району города Калининграда в отношении мужчины возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и статьей 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

