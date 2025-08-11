Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде у мужчины нашли 57 кустов конопли - РИА Новости, 11.08.2025
16:10 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/chp-2034615550.html
В Калининграде у мужчины нашли 57 кустов конопли
происшествия
калининград
россия
калининградская область
карл маркс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Полиция в Калининграде нашла у отца младенцев-близнецов 57 кустов конопли, марихуану, гашишное масло и каннабис, он задержан, возбуждены уголовные дела сообщает пресс- служба регионального УМВД. По информации пресс-службы, деятельность 44-летнего калининградца, подозреваемого в незаконном культивировании и хранении запрещённых растений, пресекли оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области совместно с Центром кинологической службы регионального УМВД при участии Калининградской областной таможни и Росгвардии в рамках оперативно-профилактической операции "Мак – 2025". "Злоумышленника задержали на улице Карла Маркса в городе Калининграде, когда он находился на прогулке вместе со своей женой и двумя двухнедельными мальчиками-близнецами. Полицейские провели обыск в жилище супружеской четы, во время которого обнаружили и изъяли почти 80 граммов марихуаны и порядка 33,5 граммов гашишного масла", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального УМВД. Также оперативники установили, что мужчина некоторое время назад арендовал подвальное помещение в нежилом здании на улице Кутузова. Проверили и там. "В ходе его обследования полицейские нашли 57 кустов конопли, произраставших в ёмкостях с землёй, а также оборудование для культивации. Там же обнаружено 206 граммов каннабиса, шприцы и упаковочный материал", - добавили в пресс-службе. Следственный отдел ОМВД России по Центральному району города Калининграда в отношении мужчины возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и статьей 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
калининград
россия
калининградская область
происшествия, калининград, россия, калининградская область, карл маркс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область, Карл Маркс, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Полиция в Калининграде нашла у отца младенцев-близнецов 57 кустов конопли, марихуану, гашишное масло и каннабис, он задержан, возбуждены уголовные дела сообщает пресс- служба регионального УМВД.
По информации пресс-службы, деятельность 44-летнего калининградца, подозреваемого в незаконном культивировании и хранении запрещённых растений, пресекли оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области совместно с Центром кинологической службы регионального УМВД при участии Калининградской областной таможни и Росгвардии в рамках оперативно-профилактической операции "Мак – 2025".
"Злоумышленника задержали на улице Карла Маркса в городе Калининграде, когда он находился на прогулке вместе со своей женой и двумя двухнедельными мальчиками-близнецами. Полицейские провели обыск в жилище супружеской четы, во время которого обнаружили и изъяли почти 80 граммов марихуаны и порядка 33,5 граммов гашишного масла", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального УМВД.
Также оперативники установили, что мужчина некоторое время назад арендовал подвальное помещение в нежилом здании на улице Кутузова. Проверили и там.
"В ходе его обследования полицейские нашли 57 кустов конопли, произраставших в ёмкостях с землёй, а также оборудование для культивации. Там же обнаружено 206 граммов каннабиса, шприцы и упаковочный материал", - добавили в пресс-службе.
Следственный отдел ОМВД России по Центральному району города Калининграда в отношении мужчины возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и статьей 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ПроисшествияКалининградРоссияКалининградская областьКарл МарксФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
