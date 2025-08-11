Рейтинг@Mail.ru
В Приморье двое детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/chp-2034598955.html
В Приморье двое детей пострадали в ДТП
В Приморье двое детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 11.08.2025
В Приморье двое детей пострадали в ДТП
Двое детей четырёх и шести лет пострадали при ДТП в Надеждинском районе Приморского края, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:00:00+03:00
2025-08-11T15:00:00+03:00
происшествия
надеждинский район
приморский край
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034594990_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b4dc99f84b2b67db9bb3387969a33921.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Двое детей четырёх и шести лет пострадали при ДТП в Надеждинском районе Приморского края, сообщает региональная прокуратура. Установлено, что в понедельник на 726 километре автодороги А-370 "Уссури" Владивосток-Хабаровск, в районе посёлка Новый, женщина, управляя автомобилем Toyota Prius Alfa, врезалась в большегруз Man, который стоял у обочины дороги. "Прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП в Надеждинском районе, в котором пострадали двое детей", - говорится в сообщении. Как сообщает надзорное ведомство, травмированные пассажиры легкового автомобиля четырех и шести лет доставлены в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20250811/vladivostok-2034501792.html
надеждинский район
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034594990_160:0:1122:721_1920x0_80_0_0_a1b3afade8586185fb3301fa73be8db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, надеждинский район, приморский край, toyota corolla
Происшествия, Надеждинский район, Приморский край, Toyota Corolla
В Приморье двое детей пострадали в ДТП

Двое детей пострадали в ДТП в Надеждинском районе Приморья

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramНа месте ДТП в Надеждинском районе Приморского края
На месте ДТП в Надеждинском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
На месте ДТП в Надеждинском районе Приморского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Двое детей четырёх и шести лет пострадали при ДТП в Надеждинском районе Приморского края, сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что в понедельник на 726 километре автодороги А-370 "Уссури" Владивосток-Хабаровск, в районе посёлка Новый, женщина, управляя автомобилем Toyota Prius Alfa, врезалась в большегруз Man, который стоял у обочины дороги.
"Прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП в Надеждинском районе, в котором пострадали двое детей", - говорится в сообщении.
Как сообщает надзорное ведомство, травмированные пассажиры легкового автомобиля четырех и шести лет доставлены в медицинское учреждение.
ДТП с участием троллейбуса во Владивостоке. 11 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В ДТП с троллейбусом во Владивостоке пострадали четыре человека
Вчера, 06:38
 
ПроисшествияНадеждинский районПриморский крайToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала