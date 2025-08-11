https://ria.ru/20250811/chp-2034598955.html

В Приморье двое детей пострадали в ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Двое детей четырёх и шести лет пострадали при ДТП в Надеждинском районе Приморского края, сообщает региональная прокуратура. Установлено, что в понедельник на 726 километре автодороги А-370 "Уссури" Владивосток-Хабаровск, в районе посёлка Новый, женщина, управляя автомобилем Toyota Prius Alfa, врезалась в большегруз Man, который стоял у обочины дороги. "Прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП в Надеждинском районе, в котором пострадали двое детей", - говорится в сообщении. Как сообщает надзорное ведомство, травмированные пассажиры легкового автомобиля четырех и шести лет доставлены в медицинское учреждение.

