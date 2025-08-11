https://ria.ru/20250811/chita-2034540702.html

В Чите пять иностранцев получили сроки за изнасилование девочки

Суд приговорил пятерых иностранцев к лишению свободы на срок от 9 до 14 лет за изнасилование девочки в Чите, сообщила прокуратура Забайкальского края. РИА Новости, 11.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Суд приговорил пятерых иностранцев к лишению свободы на срок от 9 до 14 лет за изнасилование девочки в Чите, сообщила прокуратура Забайкальского края. Суд установил, что 6 июня 2024 года на территории промышленного парка "Кадалинский" фигуранты увидели 15-летнюю девушку, напали на нее и изнасиловали. Пострадавшей удалось сбежать и сообщить о случившимся в полицию. Фигуранты обвинялись в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц). Подсудимые вину не признали. "В Чите суд вынес приговор по резонансному уголовному делу по обвинению пятерых иностранных граждан в групповом изнасиловании несовершеннолетней… Суд назначил им наказание в виде реального лишения свободы на срок от 9 до 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Помимо этого, судом удовлетворены исковые требования о компенсации морального вреда, заявленные законным представителем потерпевшей, в размере 1,9 миллиона рублей.

