Число погибших сотрудников "Аль-Джазиры" в Газе возросло до пяти - РИА Новости, 11.08.2025
03:46 11.08.2025
Число погибших сотрудников "Аль-Джазиры" в Газе возросло до пяти
Число погибших сотрудников "Аль-Джазиры" в Газе возросло до пяти - РИА Новости, 11.08.2025
Число погибших сотрудников "Аль-Джазиры" в Газе возросло до пяти
Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что число его сотрудников, погибших при ударе Израиля в Газе, возросло до пяти. РИА Новости, 11.08.2025
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что число его сотрудников, погибших при ударе Израиля в Газе, возросло до пяти. Ранее в понедельник телеканал сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для журналистов у больницы в городе Газа. Армия обороны Израиля отчиталась об ударе по журналисту "Аль-Джазиры" Анасу Аль-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС."Журналист Анас Аль-Шариф был убит наряду с четырьмя коллегами в ходе целенаправленной израильской атаки на шатер с журналистами в городе Газа", - указывает телеканал. Также погиб корреспондент телеканала Мохаммед Крейкех и три оператора. Телеканал отмечает, что всего при ударе по шатру погибли семь человек.
израиль
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Число погибших сотрудников "Аль-Джазиры" в Газе возросло до пяти

Число погибших при ударе Израиля сотрудников "Аль-Джазиры" возросло до пяти

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что число его сотрудников, погибших при ударе Израиля в Газе, возросло до пяти.
Ранее в понедельник телеканал сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для журналистов у больницы в городе Газа. Армия обороны Израиля отчиталась об ударе по журналисту "Аль-Джазиры" Анасу Аль-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС.
"Журналист Анас Аль-Шариф был убит наряду с четырьмя коллегами в ходе целенаправленной израильской атаки на шатер с журналистами в городе Газа", - указывает телеканал.
Также погиб корреспондент телеканала Мохаммед Крейкех и три оператора.
Телеканал отмечает, что всего при ударе по шатру погибли семь человек.
