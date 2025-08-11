https://ria.ru/20250811/chislo-2034494220.html

Число погибших сотрудников "Аль-Джазиры" в Газе возросло до пяти

Число погибших сотрудников "Аль-Джазиры" в Газе возросло до пяти - РИА Новости, 11.08.2025

Число погибших сотрудников "Аль-Джазиры" в Газе возросло до пяти

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что число его сотрудников, погибших при ударе Израиля в Газе, возросло до пяти. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T03:46:00+03:00

2025-08-11T03:46:00+03:00

2025-08-11T03:46:00+03:00

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41615586f87b463a73d261b21c04aa91.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что число его сотрудников, погибших при ударе Израиля в Газе, возросло до пяти. Ранее в понедельник телеканал сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для журналистов у больницы в городе Газа. Армия обороны Израиля отчиталась об ударе по журналисту "Аль-Джазиры" Анасу Аль-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС."Журналист Анас Аль-Шариф был убит наряду с четырьмя коллегами в ходе целенаправленной израильской атаки на шатер с журналистами в городе Газа", - указывает телеканал. Также погиб корреспондент телеканала Мохаммед Крейкех и три оператора. Телеканал отмечает, что всего при ударе по шатру погибли семь человек.

https://ria.ru/20250811/gaza-2034485208.html

https://ria.ru/20250811/netanjahu-2034494036.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году