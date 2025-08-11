https://ria.ru/20250811/chislo-2034494220.html
Число погибших сотрудников "Аль-Джазиры" в Газе возросло до пяти
Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что число его сотрудников, погибших при ударе Израиля в Газе, возросло до пяти. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что число его сотрудников, погибших при ударе Израиля в Газе, возросло до пяти. Ранее в понедельник телеканал сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для журналистов у больницы в городе Газа. Армия обороны Израиля отчиталась об ударе по журналисту "Аль-Джазиры" Анасу Аль-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС."Журналист Анас Аль-Шариф был убит наряду с четырьмя коллегами в ходе целенаправленной израильской атаки на шатер с журналистами в городе Газа", - указывает телеканал. Также погиб корреспондент телеканала Мохаммед Крейкех и три оператора. Телеканал отмечает, что всего при ударе по шатру погибли семь человек.
