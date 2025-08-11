В Минздраве оценили ситуацию с лихорадкой чикунгунья

Рейтинг@Mail.ru
13:21 11.08.2025 (обновлено: 13:32 11.08.2025)
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В России отсутствует эпидемиологическая опасность заражения лихорадкой чикунгунья, но сохраняется риск завозных случаев, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили РИА Новости, что случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек. Также ранее сообщалось, что с 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья. Большая часть случаев - 2770 - выявили в городе Фошань."В Российской Федерации в настоящее время не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья. Согласно данным мониторинга A. aegypti и A. Albopictus на территории Российской Федерации, эпидемиологическая опасность в настоящее время отсутствует. Однако сохраняется риск возникновения завозных случаев инфекции при заражении лихорадкой чикунгунья во время поездки в эндемичный регион", - рассказал Чуланов журналистам.Он добавил, что из-за этого лицам, планирующим поездки в страны, где регистрируются случаи заболевания лихорадкой чикунгунья, рекомендуется носить закрытую одежду, использовать репелленты. Также необходимо находиться в помещениях, оборудованных специальными сетками для окон и дверей, или кондиционерами, использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях."В случае, если по возвращении из поездки, у вас развились симптомы, характерные для лихорадки чикунгунья, обратитесь к врачу и сообщите ему о пребывании в эндемичной стране", - отметил он.Лихорадка чикунгунья является инфекцией, которая передается через укусы насекомых-переносчиков (преимущественно комары видов A. aegypti и A. albopictus). Эта инфекция эндемична для стран Африки, Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, Тихоокеанского региона и стран Карибского бассейна.
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
россия, общество, чикунгунья, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Общество, Чикунгунья, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В России отсутствует эпидемиологическая опасность заражения лихорадкой чикунгунья, но сохраняется риск завозных случаев, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили РИА Новости, что случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек. Также ранее сообщалось, что с 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья. Большая часть случаев - 2770 - выявили в городе Фошань.
"В Российской Федерации в настоящее время не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья. Согласно данным мониторинга A. aegypti и A. Albopictus на территории Российской Федерации, эпидемиологическая опасность в настоящее время отсутствует. Однако сохраняется риск возникновения завозных случаев инфекции при заражении лихорадкой чикунгунья во время поездки в эндемичный регион", - рассказал Чуланов журналистам.
Он добавил, что из-за этого лицам, планирующим поездки в страны, где регистрируются случаи заболевания лихорадкой чикунгунья, рекомендуется носить закрытую одежду, использовать репелленты. Также необходимо находиться в помещениях, оборудованных специальными сетками для окон и дверей, или кондиционерами, использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях.
"В случае, если по возвращении из поездки, у вас развились симптомы, характерные для лихорадки чикунгунья, обратитесь к врачу и сообщите ему о пребывании в эндемичной стране", - отметил он.
Лихорадка чикунгунья является инфекцией, которая передается через укусы насекомых-переносчиков (преимущественно комары видов A. aegypti и A. albopictus). Эта инфекция эндемична для стран Африки, Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, Тихоокеанского региона и стран Карибского бассейна.
