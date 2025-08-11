Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о проекте "Мы вместе" - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/chernyshenko-2034538238.html
Чернышенко рассказал о проекте "Мы вместе"
Чернышенко рассказал о проекте "Мы вместе" - РИА Новости, 11.08.2025
Чернышенко рассказал о проекте "Мы вместе"
За полгода мероприятия федерального проекта "Мы вместе" охватили более 19,8 млн участников, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T11:16:00+03:00
2025-08-11T11:16:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
валерий фальков
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024117065_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_22ec417980bf87fc4152e837cff977ae.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За полгода мероприятия федерального проекта "Мы вместе" охватили более 19,8 млн участников, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Федеральный проект "Мы вместе" нацпроекта "Молодежь и дети" помогает в продвижении наших традиционных духовно-нравственных ценностей... За полгода мероприятия федерального проекта "Мы вместе" охватили более 19 миллионов 800 тысяч участников", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, федеральный проект оказывает плодотворное влияние в том числе и на студентов. "Ребята могут попробовать себя в качестве волонтеров, через встречи с интересными людьми и путешествия в рамках проекта лучше узнавать историю своей страны и вдохновляться героическими поступками наших современников", - отметил министр. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что один из ключевых проектов "Мы вместе" - программа развития социальной активности учащихся начальных классов "Орлята России". "Она объединила уже свыше 4 миллионов младших школьников и 170 тысяч классов. Через игровые технологии и коллективные инициативы программа воспитывает понимание Родины, гражданственности и культурного многообразия России", - пояснил министр. Уточняется, что среди мероприятий федпроекта "Мы вместе" - события на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В том числе благодаря им доля молодых людей, разделяющих и поддерживающих традиционные российские духовно-нравственные ценности, составляет 73%.
https://ria.ru/20250729/million-2032105328.html
https://ria.ru/20250711/putin-2028673473.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024117065_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_13bc4c73c458167a962ec5227b05247f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, сергей кравцов
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Сергей Кравцов
Чернышенко рассказал о проекте "Мы вместе"

Чернышенко: мероприятия проекта "Мы вместе" охватили более 19,8 млн человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За полгода мероприятия федерального проекта "Мы вместе" охватили более 19,8 млн участников, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Федеральный проект "Мы вместе" нацпроекта "Молодежь и дети" помогает в продвижении наших традиционных духовно-нравственных ценностей... За полгода мероприятия федерального проекта "Мы вместе" охватили более 19 миллионов 800 тысяч участников", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Волонтеры приступили к созданию стандарта помощи семьям мобилизованным - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Чернышенко рассказал о числе участников проекта "МыВместе" за пять лет
29 июля, 12:37
По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, федеральный проект оказывает плодотворное влияние в том числе и на студентов. "Ребята могут попробовать себя в качестве волонтеров, через встречи с интересными людьми и путешествия в рамках проекта лучше узнавать историю своей страны и вдохновляться героическими поступками наших современников", - отметил министр.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что один из ключевых проектов "Мы вместе" - программа развития социальной активности учащихся начальных классов "Орлята России". "Она объединила уже свыше 4 миллионов младших школьников и 170 тысяч классов. Через игровые технологии и коллективные инициативы программа воспитывает понимание Родины, гражданственности и культурного многообразия России", - пояснил министр.
Уточняется, что среди мероприятий федпроекта "Мы вместе" - события на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В том числе благодаря им доля молодых людей, разделяющих и поддерживающих традиционные российские духовно-нравственные ценности, составляет 73%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин поручил обеспечить проведение соревнований "Мы вместе. Спорт"
11 июля, 19:50
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала