Чернышенко рассказал о проекте "Мы вместе"

За полгода мероприятия федерального проекта "Мы вместе" охватили более 19,8 млн участников, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За полгода мероприятия федерального проекта "Мы вместе" охватили более 19,8 млн участников, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Федеральный проект "Мы вместе" нацпроекта "Молодежь и дети" помогает в продвижении наших традиционных духовно-нравственных ценностей... За полгода мероприятия федерального проекта "Мы вместе" охватили более 19 миллионов 800 тысяч участников", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, федеральный проект оказывает плодотворное влияние в том числе и на студентов. "Ребята могут попробовать себя в качестве волонтеров, через встречи с интересными людьми и путешествия в рамках проекта лучше узнавать историю своей страны и вдохновляться героическими поступками наших современников", - отметил министр. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что один из ключевых проектов "Мы вместе" - программа развития социальной активности учащихся начальных классов "Орлята России". "Она объединила уже свыше 4 миллионов младших школьников и 170 тысяч классов. Через игровые технологии и коллективные инициативы программа воспитывает понимание Родины, гражданственности и культурного многообразия России", - пояснил министр. Уточняется, что среди мероприятий федпроекта "Мы вместе" - события на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В том числе благодаря им доля молодых людей, разделяющих и поддерживающих традиционные российские духовно-нравственные ценности, составляет 73%.

