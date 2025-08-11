https://ria.ru/20250811/byk-2034535604.html

Хозяин быка, убежавшего в Люберцах, пытается его поймать

2025-08-11T11:08:00+03:00

происшествия

люберцы

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Хозяин огромного быка, бегающего по центру подмосковных Люберец, вместе со специалистами принимает участие в его поимке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что в центре Люберец появился огромный бесхозный бык. Специалисты соответствующих служб пытаются его поймать. "Хозяин убежавшего быка пытается его поймать, пока безуспешно", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сначала бесхозный бык появился возле дома 12 на улице Побратимов. Животное зашло на газон и начало есть траву. Затем бык помчался дальше.Как рассказали РИА Новости в минсельхозпроде Подмосковья, обращения по вопросу бесконтрольного выпаса быка в черте города в региональную госветслужбу ранее не поступали.

