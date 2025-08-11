https://ria.ru/20250811/byk-2034526247.html
По центру подмосковных Люберец бегает огромный бесхозный бык
По центру подмосковных Люберец бегает огромный бесхозный бык - РИА Новости, 11.08.2025
По центру подмосковных Люберец бегает огромный бесхозный бык
Бесхозный бык внушительных размеров бегает по центру подмосковных Люберец, специалисты пытаются его поймать, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бесхозный бык внушительных размеров бегает по центру подмосковных Люберец, специалисты пытаются его поймать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В центре Люберец появился огромный бесхозный бык", - сказал собеседник агентства. По его словам, специалисты соответствующих служб принимают меры по его поимке. Параллельно выясняется, чей это бык.
По центру подмосковных Люберец бегает огромный бесхозный бык
