https://ria.ru/20250811/byk-2034526247.html

По центру подмосковных Люберец бегает огромный бесхозный бык

По центру подмосковных Люберец бегает огромный бесхозный бык - РИА Новости, 11.08.2025

По центру подмосковных Люберец бегает огромный бесхозный бык

Бесхозный бык внушительных размеров бегает по центру подмосковных Люберец, специалисты пытаются его поймать, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T10:18:00+03:00

2025-08-11T10:18:00+03:00

2025-08-11T11:10:00+03:00

люберцы

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034536190_0:143:619:491_1920x0_80_0_0_6acf4eebf3feb497c80bb88be284a963.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бесхозный бык внушительных размеров бегает по центру подмосковных Люберец, специалисты пытаются его поймать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В центре Люберец появился огромный бесхозный бык", - сказал собеседник агентства. По его словам, специалисты соответствующих служб принимают меры по его поимке. Параллельно выясняется, чей это бык.

https://ria.ru/20250808/shpits-2034199064.html

люберцы

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

люберцы, россия, происшествия