По центру подмосковных Люберец бегает огромный бесхозный бык
10:18 11.08.2025 (обновлено: 11:10 11.08.2025)
По центру подмосковных Люберец бегает огромный бесхозный бык
люберцы
россия
происшествия
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бесхозный бык внушительных размеров бегает по центру подмосковных Люберец, специалисты пытаются его поймать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В центре Люберец появился огромный бесхозный бык", - сказал собеседник агентства. По его словам, специалисты соответствующих служб принимают меры по его поимке. Параллельно выясняется, чей это бык.
люберцы, россия, происшествия
Люберцы, Россия, Происшествия
© Кадр видео из соцсетейБык бегает по центру подмосковных Люберец
Бык бегает по центру подмосковных Люберец - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Бык бегает по центру подмосковных Люберец
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бесхозный бык внушительных размеров бегает по центру подмосковных Люберец, специалисты пытаются его поймать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В центре Люберец появился огромный бесхозный бык", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты соответствующих служб принимают меры по его поимке. Параллельно выясняется, чей это бык.
ЛюберцыРоссияПроисшествия
 
 
