СМИ: в Британии задержали подростка, планировавшего теракт в мечети
05:26 11.08.2025
СМИ: в Британии задержали подростка, планировавшего теракт в мечети
Полиция в Великобритании задержала 16-летнего подростка-неонациста, планировавшего устроить теракт в мечети, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция в Великобритании задержала 16-летнего подростка-неонациста, планировавшего устроить теракт в мечети, сообщает телеканал Sky News. "Мальчик, которому на тот момент было 16…был пойман детективами во время того, как направлялся в мусульманский центр в (шотландском городе – ред.) Гриноке, чтобы сжечь его… Он надеялся, что мечеть будет заполнена людьми", - указывает телеканал. Отмечается, что подросток убедил местного имама в том, что хочет принять ислам, чтобы втереться к нему в доверие. У подозреваемого нашли немецкий пневматический пистолет, ножи, компоненты для изготовления взрывчатки, а также блокноты со свастикой и копию книги Адольфа Гитлера.
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские в Британии
Полицейские в Британии - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские в Британии. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция в Великобритании задержала 16-летнего подростка-неонациста, планировавшего устроить теракт в мечети, сообщает телеканал Sky News.
"Мальчик, которому на тот момент было 16…был пойман детективами во время того, как направлялся в мусульманский центр в (шотландском городе – ред.) Гриноке, чтобы сжечь его… Он надеялся, что мечеть будет заполнена людьми", - указывает телеканал.
Отмечается, что подросток убедил местного имама в том, что хочет принять ислам, чтобы втереться к нему в доверие.
У подозреваемого нашли немецкий пневматический пистолет, ножи, компоненты для изготовления взрывчатки, а также блокноты со свастикой и копию книги Адольфа Гитлера.
