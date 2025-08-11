СМИ: в Британии задержали подростка, планировавшего теракт в мечети

https://ria.ru/20250811/britaniya-2034497977.html

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция в Великобритании задержала 16-летнего подростка-неонациста, планировавшего устроить теракт в мечети, сообщает телеканал Sky News. "Мальчик, которому на тот момент было 16…был пойман детективами во время того, как направлялся в мусульманский центр в (шотландском городе – ред.) Гриноке, чтобы сжечь его… Он надеялся, что мечеть будет заполнена людьми", - указывает телеканал. Отмечается, что подросток убедил местного имама в том, что хочет принять ислам, чтобы втереться к нему в доверие. У подозреваемого нашли немецкий пневматический пистолет, ножи, компоненты для изготовления взрывчатки, а также блокноты со свастикой и копию книги Адольфа Гитлера.

