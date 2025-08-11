https://ria.ru/20250811/bpla-2034504564.html

ПВО за ночь сбила 32 украинских БПЛА

ПВО за ночь сбила 32 украинских БПЛА - РИА Новости, 11.08.2025

ПВО за ночь сбила 32 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T07:29:00+03:00

2025-08-11T07:29:00+03:00

2025-08-11T09:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

калужская область

республика крым

вооруженные силы украины

глеб никитин

безопасность

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:Кроме того, в понедельник утром системы ПВО уничтожили еще семь беспилотников: четыре — над территорией Крыма, два — над Нижегородской областью и один — над Белгородской.Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в Арзамасском округе при отражении налета дронов погиб сотрудник промпредприятия, еще двое пострадали. На месте ЧП работают специалисты.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250810/bespilotniki-2034455006.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

калужская область

республика крым

брянская область

орловская область

курская область

рязанская область

воронежская область

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, калужская область, республика крым, вооруженные силы украины, глеб никитин, безопасность, брянская область, орловская область, курская область, рязанская область, воронежская область, тульская область