Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 32 украинских БПЛА - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 11.08.2025 (обновлено: 09:13 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/bpla-2034504564.html
ПВО за ночь сбила 32 украинских БПЛА
ПВО за ночь сбила 32 украинских БПЛА - РИА Новости, 11.08.2025
ПВО за ночь сбила 32 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T07:29:00+03:00
2025-08-11T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
калужская область
республика крым
вооруженные силы украины
глеб никитин
безопасность
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:Кроме того, в понедельник утром системы ПВО уничтожили еще семь беспилотников: четыре — над территорией Крыма, два — над Нижегородской областью и один — над Белгородской.Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в Арзамасском округе при отражении налета дронов погиб сотрудник промпредприятия, еще двое пострадали. На месте ЧП работают специалисты.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250810/bespilotniki-2034455006.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
калужская область
республика крым
брянская область
орловская область
курская область
рязанская область
воронежская область
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d5b78090396cf3202bcea9f9badcb53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, калужская область, республика крым, вооруженные силы украины, глеб никитин, безопасность, брянская область, орловская область, курская область, рязанская область, воронежская область, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Калужская область, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Глеб Никитин, Безопасность, Брянская область, Орловская область, Курская область, Рязанская область, Воронежская область, Тульская область

ПВО за ночь сбила 32 украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Российские БПЛА уничтожили пункт управления дронами ВСУ возле Катериновки
Вчера, 17:55
Российские бойцы сбили:
Кроме того, в понедельник утром системы ПВО уничтожили еще семь беспилотников: четыре — над территорией Крыма, два — над Нижегородской областью и один — над Белгородской.
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в Арзамасском округе при отражении налета дронов погиб сотрудник промпредприятия, еще двое пострадали. На месте ЧП работают специалисты.
В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКалужская областьРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныГлеб НикитинБезопасностьБрянская областьОрловская областьКурская областьРязанская областьВоронежская областьТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала