ПВО за ночь сбила 32 украинских БПЛА
2025-08-11T07:29:00+03:00
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:Кроме того, в понедельник утром системы ПВО уничтожили еще семь беспилотников: четыре — над территорией Крыма, два — над Нижегородской областью и один — над Белгородской.Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в Арзамасском округе при отражении налета дронов погиб сотрудник промпредприятия, еще двое пострадали. На месте ЧП работают специалисты.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
