В ЕАО ребенок получил травму на автошоу
04:52 11.08.2025
В ЕАО ребенок получил травму на автошоу
В ЕАО ребенок получил травму на автошоу - РИА Новости, 11.08.2025
В ЕАО ребенок получил травму на автошоу
Ребёнок пострадал на автошоу в Биробиджане Еврейской автономной области от асфальтного покрытия, которое отлетело ему голову, организована проверка, сообщает... РИА Новости, 11.08.2025
происшествия
биробиджан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Ребёнок пострадал на автошоу в Биробиджане Еврейской автономной области от асфальтного покрытия, которое отлетело ему голову, организована проверка, сообщает УМВД России по региону. "Полицейские Биробиджана проводят проверку по факту травмирования ребенка на автошоу… Во время показательных выступлений из-под колес автомобиля вылетели фрагменты асфальтного покрытия, которые попали в область головы ребенка", - говорится в сообщении. Как уточняют в УМВД, мальчика сразу же доставили в областную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего с несовершеннолетним устанавливаются.
биробиджан
происшествия, биробиджан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Биробиджан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ЕАО ребенок получил травму на автошоу

На автошоу в Биробиджане ребенок пострадал от асфальта, отлетевшего ему голову

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Ребёнок пострадал на автошоу в Биробиджане Еврейской автономной области от асфальтного покрытия, которое отлетело ему голову, организована проверка, сообщает УМВД России по региону.
"Полицейские Биробиджана проводят проверку по факту травмирования ребенка на автошоу… Во время показательных выступлений из-под колес автомобиля вылетели фрагменты асфальтного покрытия, которые попали в область головы ребенка", - говорится в сообщении.
Как уточняют в УМВД, мальчика сразу же доставили в областную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Обстоятельства произошедшего с несовершеннолетним устанавливаются.
