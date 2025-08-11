https://ria.ru/20250811/birobidzhan-2034496071.html
В ЕАО ребенок получил травму на автошоу
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Ребёнок пострадал на автошоу в Биробиджане Еврейской автономной области от асфальтного покрытия, которое отлетело ему голову, организована проверка, сообщает УМВД России по региону. "Полицейские Биробиджана проводят проверку по факту травмирования ребенка на автошоу… Во время показательных выступлений из-под колес автомобиля вылетели фрагменты асфальтного покрытия, которые попали в область головы ребенка", - говорится в сообщении. Как уточняют в УМВД, мальчика сразу же доставили в областную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего с несовершеннолетним устанавливаются.
