Рябков прокомментировал угрозы НАТО в отношении Калининграда
Рябков заявил, что безопасность Калининграда будет обеспечена всеми средствами
Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми необходимыми средствами, Россия доводит до США сигналы и свои озабоченности в вопросах безопасности, заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков.
Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.
"Все демарши делаются, все сигналы доводятся. Это неотменимая практика. Калининградская область — неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны. Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать ее безопасность", — сказал Рябков в интервью телеканалу "Россия 1".
Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики России в области ядерного сдерживания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Донахью, отметил, что все такие заявления учитываются, а враждебное отношение НАТО к Российской Федерации вынуждает страну принимать меры для обеспечения собственной безопасности.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.