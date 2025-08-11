ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

https://ria.ru/20250811/bespilotniki-2034519179.html
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
