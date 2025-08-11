https://ria.ru/20250811/bespilotniki-2034519179.html

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 11.08.2025

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны России сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T09:37:00+03:00

2025-08-11T09:37:00+03:00

2025-08-11T09:40:00+03:00

происшествия

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, сергей собянин