Губернатор Калужской области сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе - РИА Новости, 11.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 11.08.2025
Губернатор Калужской области сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, над Калужской областью было сбито пять БПЛА. "Сегодня ночью силами ПВО уничтожены семь БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Сухиничского, Кировского, Юхновского и Хвастовичского районов", - написал Шапша в Telegram-канале. Он отметил, что на местах работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, над Калужской областью было сбито пять БПЛА.
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены семь БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Сухиничского, Кировского, Юхновского и Хвастовичского районов", - написал Шапша в Telegram-канале.
Он отметил, что на местах работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
