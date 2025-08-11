https://ria.ru/20250811/bespilotniki-2034506579.html

Губернатор Калужской области сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе

Губернатор Калужской области сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе - РИА Новости, 11.08.2025

Губернатор Калужской области сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, над Калужской областью было сбито пять БПЛА. "Сегодня ночью силами ПВО уничтожены семь БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Сухиничского, Кировского, Юхновского и Хвастовичского районов", - написал Шапша в Telegram-канале. Он отметил, что на местах работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

калужская область

