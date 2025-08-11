https://ria.ru/20250811/bespilotniki-2034506579.html
Губернатор Калужской области сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе
Губернатор Калужской области сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе - РИА Новости, 11.08.2025
Губернатор Калужской области сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T07:57:00+03:00
2025-08-11T07:57:00+03:00
2025-08-11T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, над Калужской областью было сбито пять БПЛА. "Сегодня ночью силами ПВО уничтожены семь БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Сухиничского, Кировского, Юхновского и Хвастовичского районов", - написал Шапша в Telegram-канале. Он отметил, что на местах работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
https://ria.ru/20250811/bespilotniki-2034506284.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Губернатор Калужской области сообщил о семи сбитых БПЛА за ночь в регионе
Шапша: силы ПВО ночью сбили семь БПЛА в Калужской области