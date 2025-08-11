ПВО уничтожила БПЛА в Тульской области

https://ria.ru/20250811/bespilotniki-2034506284.html

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили один беспилотник на территории Тульской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. "Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще один украинский беспилотник. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

