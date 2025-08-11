https://ria.ru/20250811/bespilotniki-2034506284.html
ПВО уничтожила БПЛА в Тульской области
ПВО уничтожила БПЛА в Тульской области - РИА Новости, 11.08.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Тульской области
Силы ПВО ночью уничтожили один беспилотник на территории Тульской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T07:55:00+03:00
2025-08-11T07:55:00+03:00
2025-08-11T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802387761_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_7dc9d080d1ed858583a07bad8b32a75e.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили один беспилотник на территории Тульской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. "Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще один украинский беспилотник. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
https://ria.ru/20250811/opasnost-2034504163.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802387761_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a039d0807c93367ac361ffc1326e9c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила БПЛА в Тульской области
Миляев: силы ПВО уничтожили БПЛА в Тульской области