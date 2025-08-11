https://ria.ru/20250811/bespilotniki-2034503317.html

ПВО ночью уничтожила 32 украинских беспилотника

ПВО ночью уничтожила 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 11.08.2025

ПВО ночью уничтожила 32 украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что семь из них были сбиты над Белгородской областью, по пять над Брянской и Калужской областями, четыре над Крымом, по два над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом, а также один дрон над Тульской областью.

