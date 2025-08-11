Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 11.08.2025 (обновлено: 07:20 11.08.2025)
ПВО ночью уничтожила 32 украинских беспилотника
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что семь из них были сбиты над Белгородской областью, по пять над Брянской и Калужской областями, четыре над Крымом, по два над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом, а также один дрон над Тульской областью.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семь из них были сбиты над Белгородской областью, по пять над Брянской и Калужской областями, четыре над Крымом, по два над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом, а также один дрон над Тульской областью.
