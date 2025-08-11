Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА в Нижегородской области погиб сотрудник промпредприятия
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 11.08.2025 (обновлено: 06:23 11.08.2025)
При атаке БПЛА в Нижегородской области погиб сотрудник промпредприятия
При атаке БПЛА в Нижегородской области погиб сотрудник промпредприятия - РИА Новости, 11.08.2025
При атаке БПЛА в Нижегородской области погиб сотрудник промпредприятия
Один сотрудник промпредприятия в Нижегородской области погиб при атаке БПЛА, двое пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один сотрудник промпредприятия в Нижегородской области погиб при атаке БПЛА, двое пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин."Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель — наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось", — написал он.По словам Никитина, один сотрудник предприятия погиб на месте, еще двух госпитализировали. На месте происшествия работают специалисты."Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье", — заверил Никитин.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
При атаке БПЛА в Нижегородской области погиб сотрудник промпредприятия

Никитин: при атаке БПЛА в Нижегородской области погиб сотрудник промпредприятия

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один сотрудник промпредприятия в Нижегородской области погиб при атаке БПЛА, двое пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.
«
"Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель — наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось", — написал он.
По словам Никитина, один сотрудник предприятия погиб на месте, еще двух госпитализировали. На месте происшествия работают специалисты.
"Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье", — заверил Никитин.
Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Нижегородская область
Глеб Никитин
 
 
