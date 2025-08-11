https://ria.ru/20250811/bespilotniki-2034500767.html
При атаке БПЛА в Нижегородской области погиб сотрудник промпредприятия
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
глеб никитин
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один сотрудник промпредприятия в Нижегородской области погиб при атаке БПЛА, двое пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин."Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель — наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось", — написал он.По словам Никитина, один сотрудник предприятия погиб на месте, еще двух госпитализировали. На месте происшествия работают специалисты."Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье", — заверил Никитин.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
нижегородская область
